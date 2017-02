Kyjov /ROZHOVOR/ – Patří k velkým hokejbalovým nadějím, ke klíčovým hráčkám kyjovského družstva žen. Čtrnáctiletá útočnice Tereza Ištoková si svými výkony v růžovém dresu Barbín, jak se celku ze Slovácka přezdívá, řekla i o pozvánku do mládežnické reprezentace. Šikovná hráčka se na konci ledna zúčastnila kempu juniorek v Plzni, kde zaujala trenéra Karla Manharta natolik, že společně s týmem žen absolvovala v Orlických horách kondiční soustředění. V Čenkovicích Ištoková i přes velkou náročnou kempu držela se staršími spoluhráčkami krok a v jednu chvíli si sáhla na své dno. „Bylo to psychicky velmi náročné, přesto by takových kempů mohlo být víc," říká v rozhovoru pro svazový web šikovná útočnice, jenž živí naději na účast na letošním mistrovství světa žen. Vrcholnou akcí hostí od 1. do 10. června Pardubice.