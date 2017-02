AKTUALIZOVÁNO

Brno, jižní Morava /ROZHOVOR/ – Zatímco venku leží sníh, ornitologové se už připravují na jarní ptačí hnízdění. Odborník na opeřence Libor Opluštil v Brně připravuje projekt, díky němuž lidé nahlédnou do budek s hnízdícími ptáky. „Podobný projekt jsme kdysi zaměřili na sovy a mělo to velký úspěch. Bude to kus ptačího života, který uvidí lidé na monitoru. Chtě nechtě se dnes děti i dospělí dívají na svět skrz mobily a obrazovku," vysvětluje ornitolog.