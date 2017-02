Aby byly děti zase šikovné... Pomoci má znovuobnovení školních dílen

Jižní Morava - Ke zručnosti a dovednosti při práci s nástroji vedla v základních školách pracovní výchova. A nemusela sloužit jen těm, kdo nakonec našli uplatnění jako řemeslníci. Kvůli zpřísnění předpisů ale takzvané dílny z řady škol vymizely.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martina Křečková

Zhruba před devíti lety zanikly i v Ratíškovicích na Hodonínsku. Jedna z největších vesnic z této oblasti je nyní chce obnovit. Chystá novostavbu za osmnáct milionů, kde se budou kromě jiného vyučovat i technické práce. „Chceme posílit zručnost našich žáků," shrnula starostka a senátorka Anna Hubáčková.

Jiným školám se v příhraničních oblastech jižní Moravy pracovní činnost podařilo udržet. Výuka tohoto předmětu funguje už od dob dávné totality třeba na základní škole ve Vémyslicích na Znojemsku. „Prostory pro dílny stále využíváme. Vyučoval je bývalý ředitel. Když šel do důchodu, přišla nová učitelka, která se jim dál věnuje," sdělila ředitelka školy Jana Dvořáková.

Nedávno učebnu dokonce modernizovali a získali malé obráběcí stroje pro žáky na druhém stupni. Vyrábějí zejména ze dřeva různé hračky nebo třeba stojánky na šperky.

Přínos praktického vyučování, kdy se děti naučí pracovat se základními nástroji, oceňuje i ředitelka Okresní hospodářské komory Břeclav Vendula Dobiášová. Komora už třetí rok pořádá veletrh Břeclavský fortel zaměřený na podporu technického vzdělávání. „Největší firmy z Břeclavska vystavují v Břeclavi, mají tam praktické ukázky. Žákům osmých a devátých tříd to má pomoci při řešení otázky, kam dál. Od firem víme, že jim technicky zaměření pracovníci chybí," informovala Dobiášová.

Školní dílny mohou být přínos i vzhledem k zavedení inkluze ve školství. Tvrdí to komunistický poslanec z Kyjova na Hodonínsku Ivo Pojezný. „Tito žáci budou muset řešit své budoucí začlenění do společnosti manuální prací. Jsem také velmi rád, že na to zareagovaly i mateřské školy," prohlásil poslanec Pojezný.

Tento týden uzavřelo ministerstvo pro místní rozvoj příjem žádostí o dotaci na výstavbu a dovybavení specializovaných učeben, kam spadají i řemeslnické obory. Školy požádaly celkem o devět a půl miliardy korun, k rozdělení jsou ovšem připravené jen necelé dvě miliardy. Dohromady šlo o víc než osm set projektů.