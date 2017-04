Baťův kanál otevřeli o víkend dřív

Baťův kanál – Zájemci mohou do plavebních komor Baťova kanálu už před začátkem sezony. Jejich provoz totiž zahájilo Povodí Moravy v pátek. „Lidé je tak využijí o jeden víkend dřív. Správce vodní cesty navíc prodlouží denní provoz plavebních komor," informoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Projížďka po Baťově kanále. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Milena Marešová

Obsluha bude pro veřejnost u komor od půl desáté dopoledne do šesti hodin večer. To odpovídá také zvýšenému zájmu. „Zatímco v roce 2013 jimi proplulo v průměru 2195 lodí, loni to bylo 3084 plavidel,“ porovnal Chmelař.

Na novou sezonu se Povodí připravovalo hned po konci minulé. „Dodnes jsme vyčistili prostory vzpěrných vrat a nápustných zařízení na třinácti plavebních komorách, od Petrova až po Spytihněv. Nyní odtěžujeme bahno a štěrk v Nedakonicích, abychom zajistili potřebnou plavební hloubku,“ uvedl ředitel Baťova kanálu Pavel Cenek.

Přípravy na novou sezonu, která slavnostně odstartuje v pondělí, vyšly podnik na sedm milionů. Navíc pomohl i provozovatel Moravské lodní dopravy Jan Šulc a děti z veselské základní školy úklidem.