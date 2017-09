Baťův kanál začnou na jihu vypouštět. Plavba na některých úsecích skončí dřív

Hodonínsko – Dřív než v minulých letech skončí plavební sezona na třech úsecích Baťova kanálu. Správce unikátní vodní cesty, která se line podél řeky Moravy, tam má totiž naplánované práce za víc než čtyřicet milionů korun.

„Připravujeme nezbytné opravy téměř osm desítek let starého opevnění Baťova kanálu. Na vybraných úsecích začnou v první polovině září, musí totiž respektovat podmínky práce v chráněném území a současně nechceme ohrozit začátek další sezony, kdy vodní cestu čeká velká sláva: její osmdesáté narozeniny,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Už v pondělí tak pracovníci začnou čistit nánosy mezi Vnorovy a Strážnicí na Hodonínsku. „V tomto úseku skončí plavba a kanál bude vypuštěný,“ upozornil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Dodal, že se ve stejnou dobu budou také opravovat břehy od Vnorov směrem k Veselí nad Moravou. „Nutnost oprav zavinila letošní zima, kdy extrémní mrazy a pohyb ledu poškození břehů umocnily,“ doplnil Chmelař.

Na vypouštění kanálu s napětím čekají provozovatelé přístavišť. Dotkne se totiž i jedenáctikilometrové části Baťova kanálu od slovenských hranic až po plavební komoru Vnorovy II. „Hladina vody se u nás zřejmě neudrží, přítoky z říčky Veličky, Sudoměřického a Radějovského potoka jsou mizivé. Přítok z řeky Moravy kvůli opravám a vypouštění úseku od Vnorov nebude. Zůstaneme tak zřejmě na suchu, zkrátí se nám plavební sezona, ale občerstvení, grilování a prohlídky technické památky Výklopníku budou zajištěné i po celé září,“ ujistil provozovatel půjčovny a areálu pod Výklopníkem u Sudoměřic Zdeněk Fojtík.

Zároveň připomněl, že otevřeno bude mít od pátku do neděle a při pěkném počasí i v pracovním týdnu. „Lidé se k nám dostanou na kole i autem. Navíc ještě na šestnáctého u nás chystáme Dýňobraní,“ dodal Fojtík.

I podle ředitele veřejně prospěšné společnosti Baťův kanál bude omezení kvůli opravám významné. „Plavba tak bude v září pokračovat v Hodoníně a od Vnorov proti proudu. V případě zájmu i v dalších měsících, třeba ve Veselí nad Moravou nebo v Uherském Hradišti, kam se pravděpodobně přestěhuje loď Noe z Vnorov,“ upozornil Bártek.

Noe uveze padesát cestujících a brázdí vody Baťova kanálu od loňského července. Celkem v minulé sezoně plavební komory této unikátní vodní cesty přepravily víc než tři tisíce lodí. Ani letos by se vrůstající tendence posledních let nemusela zastavit, i když sezona v některých úsecích skončí už příští týden. „Letos se jeví velmi dobře. Návštěvnost je vynikají. Přestože ještě nemáme konkrétní čísla, vypadá to, že se zařadí mezi nejúspěšnější,“ dodal Bártek.