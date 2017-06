Budoucnost bývalých školských budov? Plány na byty padly, města odkup zamítají

Jižní Morava – Přesně před rokem zabalili poslední krabice a dveře historické budovy v Komenského ulici se za nimi navždy zavřely. Studenti Střední zdravotnické školy v Kyjově na Hodonínsku od té doby dochází do budovy Klvaňova gymnázia. Dřívější sídlo budoucích zdravotníků, které je majetkem kraje, zeje od té doby prázdnotou. A jeho další využití je nejisté.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

Kraj možné přestavění na byty odpískal. „Stavět byty není v kompetenci kraje,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá z ANO.

S přestavbou opuštěných školních budov na zvýhodněné byty pro mladé rodiny či důchodce počítal původní návrh lidovců před volbami v roce 2012. Současná koalice však uvažuje o jejich prodeji. „Když by byly budovy prodány, tak by ztratil kraj možnost ovlivnit, co se s budovami bude dít dál,“ oponoval lidovecký zastupitel Roman Celý.

Bývalá zdravotní škola v Kyjově má podle znaleckého posudku, který si nechal kraj vypracovat, hodnotu asi dvacet milionů korun.

Další objekt zející prázdnotou je ve Znojmě a budoucnost krajských školských budov je nejistá i v Boskovicích na Blanensku či ve Vyškově. „My říkáme od začátku, že kraj nemá stavět byty. Naší povinností je postarat se především o budovy, které v současnosti naplno využíváme. Máme školy, ve kterých děti v zimě sedí v bundách, protože tam profukuje okny. Stavění bytů je v kompetenci obcí. Jsme připraveni se se starosty dotčených měst bavit a najít rozumné řešení,“ řekla Malá.

O možném odkupu však podle všeho jak v Kyjově, tak ve Znojmě neuvažují. „Město má vlastní areály, které potřebuje nějakým způsobem oživit. Už dříve kraj nabízel různé budovy k odkoupení, ale město o to nestálo. Stejně tak je tomu i teď,“ uvedla k budoucnosti bývalého Středního odborného učiliště zemědělského znojemská tisková mluvčí Zuzana Pastrňáková.

Zda existuje případně soukromý investor, který by měl o odkup zájem, nevěděla. „Je to v tomto případě ale asi jediná možnost,“ doplnila Pastrňáková.

Přestože Taťána Malá naznačila, že naopak jednání s kyjovským starostou Františkem Luklem o možném odkupu již začalo, mluvčí Filip Dražil byl po dotazu Deníku Rovnost opatrnější. „Zatím o koupi neuvažujeme. Velmi nákladná by byla i samotná oprava,“ podotkl Dražil.