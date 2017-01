Cestu na Everest stopla lavina. Horolezec Štrba pomáhal oslepenému parťákovi

Hodonín – Vladimír Štrba od malička miluje hory. Už ve třinácti letech zdolal hřeben Západních Tater v létě i v zimě. Loni měl na dosah splnění snu všech horolezců, nejvyšší vrchol světa Mount Everest. A to náročnou Boningtonovou cestou zvanou Hard Way. Kóta ve výšce 8 848 metrů nad mořem ale Štrbovi odolala. Doprovázel totiž oslepeného kolegu Zoltána Pála na cestě za pomocí. Cestu chtějí dokončit v příštím roce.

Holíčský horolezec Vladimír Štrba v hodonínské restauraci Armia.Foto: DENÍK/Petr Turek

Osmačtyřicetiletý horolezec a geolog Vlado Štrba z Holíče přiblížil ve čtvrtek své zážitky z nepálské Hard Way hodonínskému publiku v restauraci Armia. „Do Hodonína je to jen pět kilometrů. Majitelé restaurace jsou naši známí, sponzorují a podporují nás, tak na oplátku jim, jejich přátelům a známým něco z expedice promítneme," přibližuje slovenský horolezec.

Himálaj navštívil poprvé před dvaceti lety. „Je mojí srdcovou záležitostí, Mount Everest je ale obrovsky finančně náročný. Když už jsme na něj peníze získali, tak jsme chtěli jít jinou cestou než tou nejlehčí, kterou na něj jde devadesát procent výstupů," říká Štrba s tím, že jen povolení k výstupu na nejvyšší horu světa stojí pro jednu osobu deset tisíc amerických dolarů.

Everest Hard Way, neboli těžkou cestou, jako první vystoupala na vrchol Boningtonova výprava v roce 1975. Následné československé expedice neměly tolik štěstí, ta první v roce 1987 musela ukončit výstup kvůli vichřici a špatnému počasí.

O rok později v jiném složení se sice objevila na vrcholu, avšak dolů se už nevrátila. Hard Way pokořila naposled jihokorejská výprava v roce 1995. Na ni se ale po jedenadvaceti letech Štrbovi a Palovi nepodařilo navázat. Dvojice vystoupala do 7 250 metrů. „Dlouhodobě jsme se na cestu připravovali, pomalu jsme se aklimatizovali, a když přišly podle nás ideální podmínky, hlavně bezvětří, tak jsme nastoupili do stěny. Pak na nás ale spadla prachová lavina, která Zolovi poškodila oči," připomíná Štrba.

Pál měl velké problémy se zrakem, přestával vidět. „Evakuační vrtulník nebyl k dispozici. Po přespání jsme začali sestupovat, podařilo se nám sejít až do druhého výškového tábora v šesti a půl tisících metrech, kde se ho ujali lékaři. Další den byl už v nemocnici v Káthmándú," dodává horolezec.