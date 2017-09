Chtějí rekord. Vytvoří lidské hodiny

Hovorany - Hovorany na Hodonínsku budou tuto sobotu dějištěm pokusu o zápis do knihy českých rekordů. Sestaví tam lidské hodiny. „Na každé minutě bude stát člověk, na čtvrt, půl, třičtvrtě a celé budou vozíčkáři. Vteřinovou ručičku bude tvořit zhruba patnáct lidí, velkou asi devět a malou, hodinovou, sedm,“ přiblížil David Ivičič z pořádajícího spolku Gynes.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Sekundová ručička pak poběží, a to pětkrát. Tolikrát se pohne i velká a minimálně také malá. „Máme přivolaného komisaře z agentury, shora bude na vše dohlížet dron. O rekord se pokusí dohromady 108 lidí,“ sdělil Ivičič s tím, že součásti jednotlivých ručiček budou v tričkách, které vycházejí z barev české trikolory, tedy bílé, červené a modré. „Zúčastnit se může kdokoliv,“ pozval.

S myšlenkou na český rekord přišel právě Ivičič. „Napadlo mě to při cestě do Bulharska, když jsem přemýšlel, kolik je hodin. Pak jsem to nastínil kamarádům a už se do toho šlo,“ svěřil se iniciátor akce.

Sestavení lidských hodin začíná v sobotu v patnáct hodin. „A to na na náhradním hřišti,“ doplnil člen Gynesu Roman Otáhal.