Chybí dětští lékaři. Další úbytek hrozí kvůli elektronickým receptům

Jižní Morava – Nejvíce pediatrů v kraji chybí na Znojemsku, Vyškovsku nebo Břeclavsku. Další odchody hrozí po novém roce kvůli elektronickým receptům.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

Dětská lékařka Zdeňka Hebelková z Hodonic na Znojemsku odchází do důchodu. Nepodařilo se jí za sebe sehnat náhradu. Rodiče tak pro své děti musí hledat nového lékaře v okolí. „Paní doktorka nám předala kontakty na své kolegy, kteří přibírají nové pacienty. Nově budeme jezdit do nedalekého Znojma na Holandskou ulici, od dalších rodičů vím, že budou mít lékaře třeba v Hrušovanech nad Jevišovkou, což už je o trochu dál,“ podotkl obyvatel Hodonic Dalibor Dvořák.

Dodal, že většina pediatrů je důchodového věku a hrozí, že dětem bude do jejich patnácti let měnit lékaře ještě několikrát.

Podobný problém měli rodiče dětí před dvěma lety ve Vranově nad Dyjí. Pediatr v městečku není dosud, ve Znojmě odešly do penze bez náhrady hned dvě dětské lékařky. „Je to problém převážně příhraničních oblastí, ale nevyhýbá se ani Brnu. Věděli jsme, že k podobným situacím může dojít. V současné době zcela chybí koncepce péče o dítě, neexistuje pediatrická lékařská fakulta. Není vzácností, že medici po šesti letech studia neviděli dětského pacienta,“ podotkla za Sdružení pediatrů Pavlína Zemánková, která je pediatričkou ve Vyškově.

Doplnila, že vyřešit situaci nebude snadné. Zatím ani není jasné, jak se mají zájemci o pediatrii vzdělávat. Chybějící lékaře musí nahradit ti se stávající praxí, kteří přibírají pacienty, jež se ocitnou bez doktora. „Sama mám na starosti dva lékařské obvody. Nějakých osm set dětí se dá zvládnout, ale vím o doktorech, kteří mají více než dva tisíce pacientů. To už je opravdu hodně,“ uvažovala Zemánková.

Největší zdravotní pojišťovna v zemi vzkázala, že zajišťuje pro všechny své klienty dostupnou lékařskou péči. „Dostupnost zdravotní péče určuje nařízení vlády, nikoli zdravotní pojišťovny. Praktický lékař pro děti a dorost musí být v dojezdové vzdálenosti do pětatřiceti minut. Tedy ne nezbytně v každé vesnici, ale vždy v okruhu pětatřiceti kilometrů,“ upřesnil mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

LÉKAŘI STÁRNOU

Podle zástupců České lékařské komory souvisí nedostatek pediatrů s věkovým průměrem lékařů. „Pediatři mají nejvyšší věkový průměr mezi lékaři, je to šestapadesát let,“ podotkl mluvčí komory Michal Sojka.

Podle něho hrozí velmi reálně další odchody lékařů s plánovaným zavedením elektronických receptů od ledna 2018. Pro běžného uživatele počítače má být totiž nové povinné vystavování receptů elektronicky poměrně složitá záležitost.

Obavy netajil ani pediatr Josef Nentvich z Velkých Němčic na Břeclavsku. „Vím o lékařce, která skončila právě kvůli obavám z elektronických receptů. A po novém roce ji budou následovat další. Mnozí starší pediatři nemají zkušenosti s počítačem. Obtížná bude pak i zastupitelnost a rozhodně se nezvedne kvalita péče o pacienty,“ vzkázal Nentvich.

Nezájem mladých lékařů

V celé republice je přes dva tisíce pediatrů a skoro polovině z nich je víc než šedesát let. Nejhorší je situace v menších městech a v příhraničí. Najít zde před odchodem do penze vhodného nástupce, je takřka nemožné. Chybí mladí lékaři. Podle informací České lékařské komory není pediatrie obor, s kterým se odchází pracovat do zahraničí. Tam existuje rodinný lékař, který léči děti i dospělé.