Děti zpívaly vánoční koledy s Deníkem Rovnost a už se těší na koledy u stromečku

Hodonínsko – Akce Česko zpívá koledy přinesla s Deníkem Rovnost příjemnou vánoční atmosféru také na jedenáct míst hodonínského okresu.

Příchozí na pěší zóně v Hodoníně potěšilo sedmapadesát dětských zpěváků z místní základní umělecké školy. „Velice se mi akce líbila, dokonce tady zpívala se sborem i má devítiletá dcera, a to poprvé," svěřila se Lucie Nekvapilová.

Gréta Špérová si i v teplotách pod bodem mrazu nejvíce užívala svoji nejoblíbenější koledu Nesem vám noviny. „Bylo hezké, když jsme zpívali pod širým nebem. Už se těším na další koledy u stromečku," prozradila desetiletá zpěvačka, kterou hudebně doprovodil stejně jako kamarády a kamarádky Josef Ilčík.

Taktovky se ujala Jindra Goldmanová. „Děti koledy zvládly velice pěkně, potěšily příchozí a samozřejmě i mě," řekla pedagožka.

Také v Kyjově bavily posluchače děti z místní základní umělecké školy. „Letos je to můj první rok ve sboru. Do zpěvu chodím ale už skoro šest let. Nejvíc se mi líbí koleda Narodil se Kristus Pán," řekla jedenáctiletá Alžběta Selucká.

Malí účinkující zpívali i se svíčkami v rukou. Na vystoupení se připravovali s učitelkou zpěvu Alenou Kučerovou. „Zapojili jsme žáky sborového zpěvu a ještě děti z cimbálové muziky. Celkem jich před radnicí zpívalo asi čtyřicet. Zpěv doprovázel klavír," popsala Kučerová.

S Deníkem si včera zazpívali také v Žarošicích, Žádovicích, tam dokonce poprvé, Moravském Písku, Domaníně, Rohatci, Dubňanech, Tvarožné Lhotě, hodonínském Zeleném domě pohody či v kyjovském Domě dětí a mládeže. Za zpěvem koled s Deníkem Rovnost ve středu na Hodonínsku zavítalo kolem dvanácti set lidí.