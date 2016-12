Desítky Bzenčanů se podepsaly pod petici Starý hrad je i náš

Bzenec – Jednašedesát podpisů má nyní elektronická petice nazvaná Starý hrad je i náš. Zaměřuje se na snahu Bzence o rekonstrukci torza kaple svatého Floriána a Šebestiána. „Neprosazuji žádný názor, jak s kaplí naložit. Když už se město ale rozhodlo pro určitou formu opravy, chci, aby ji udělalo odborně s co nejlepší péčí," řekl student architektury Erik Ebringer, který je autorem petice. Jako Starý hrad se označuje vrcholek, kde stavba stojí. Ebringer tvrdí, že město nepřizvalo žádné odborníky se zkušenostmi s péčí o památku, nevypsalo architektonickou soutěž a že o návrhu dostatečně nediskutovalo s lidmi.

Socha svatého Floriána před ruinou kaple svatého Floriána a Šebestiána ve Bzenci.Foto: DENÍK/Roman Dolejský

Cílem petice není ani tak rozhodnout, jestli kapli znovu postavit či zakonzervovat, jako spíše podpořit větší zapojení veřejnosti do rozhodování.

Petice má i svou papírovou podobu, nyní je možné ji podepsat ve dvou bzeneckých prodejnách. Redakce Rovnosti oslovila i obyvatele Bzence s otázkou, co na opravu kaple říkají. Například Jana Sotolářová se na znovuobnovenou dominantu těší. „Přála jsem si uvedení kaple do původního stavu mnoho let, rekonstrukci schvaluji. Nahoru jsem chodívala jako malá a chodím tam pořád i nyní. Cihel ale postupně ubývá a kaple pomalu mizí," poukázala žena na to, že se zbytek stavby léta rozpadá. Přispěla i do sbírky, kterou město na opravu vyhlásilo.

Naopak podle Jaroslavy Janíkové jsou náklady na opravu příliš vysoké. Peníze by podle ní měli zástupci města využít spíše na podporu starších obyvatel. „Může se například uspořádat pravidelná zábava pro všechny bzenecké důchodce. Nebo zařídit pro ně autobusový spoj, aby se v zimě dostali k lékaři," řekla Janíková.

Při rekonstrukci kaple se má pracovat podle plánů z roku 1916, ty však mají několik změn. Ebringer ve svém článku pro Bzenecký zpravodaj poukazuje hlavně na o jeden metr vyšší zvonici, která má sloužit i jako rozhledna, či využití železobetonových věnců.

Záměrem je také použít původní zdivo. Podle stavební dokumentace ze srpna tohoto roku by však bylo možné s přihlédnutím ke stavu vlhkosti zbourat zdi až na 2,35 metru nad podlahou. Ebringer také zmiňuje orientační cenu stavby ve výši asi dvaceti milionů korun. Ta však byla ve stavební dokumentaci odhadnutá ještě před začátkem výběrového řízení. „Stavba byla vysoutěžená za 15,23 milionu včetně daně. Snahou objednatele i zhotovitele bude náklady přísně sledovat a hledat možné úspory při jednotlivých částech výstavby," odpověděli ve zpravodaji radní.

Poukázali také na to, že téměř třetina lidí zapsaných v petici není ze Bzence. Návrh na rekonstrukci se prý také dostatečně dlouho probíral na veřejně přístupném jednání zastupitelů, první zmínky jsou již z roku 2014.