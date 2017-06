Devět tisíc kilometrů na Libertě. Čejkovický cestovatel vyrazil na sever Norska

Čejkovice /VIDEO/ – Nejen horké paprsky jihomoravského slunce, ale také rodina, kamarádi Brontosauři, známí včetně stejnojmenného starosty v sobotu před polednem vyprovázeli z Čejkovic místního cestovatele Pavla Novotného. Ten na svém zmodernizovaném kole z osmdesátých let značky Liberta vyrazil na svou zatím nejdelší pouť. Její cíl je vzdálený Nordkapp, jehož útesy omývají i vody Severního ledového oceánu.

„Moc se těším. Samozřejmě hlavně na Nordkapp, ale chci navštívit také souostroví Lofoty. Lákají mě především přírodní zajímavosti, mezi nimi i Kurská kosa, písečný poloostrov v Baltském moři,“ svěřil se jednadvacetiletý mladík.

První den se chce ale teprve pořádně rozjet s více než pětačtyřicetikilogramovou zátěží. Úvodní etapa tak má končit za Ždírcem. V dalších dnech chce došlapat do nejsevernější části České republiky – do Šluknovského výběžku. „Pak už mě čeká Německo, pojedu směr Hamburk. Každý den bych chtěl urazit ideálně sto kilometrů,“ podotkl Novotný.

Poté se jeho kolo bude otáčet na Dánsko, odkud se trajektem dostane na Skandinávský poloostrov. Přes Švédsko čejkovický cestovatel zamíří do vytouženého Norského království. „Bude to tak třikrát obtížnější než loni pod Mont Blanc. Liberta tu dlouhou štreku více než tři tisíce kilometrů vydržela a mě to začalo bavit. Tentokrát by to mělo být mezi osmi až devíti tisíci kilometry. Tož, uvidíme, jak to dopadne,“ řekl nadšený cyklista.

Zpátky plánuje jet přes Finsko, pobaltské státy a Polsko. „Do tří měsíců se chci vrátit. Bude to moje největší a nejnáročnější cesta v životě,“ doplnil pracující student.

Jeho výbava na severní expedici se oproti té loňské výrazně proměnila. Za kolem chybí přívesný vozík, i přes aktuální vedro veze jen něco málo přes čtyři litry vody a kalorie bude doplňovat i z vlastnoručně připraveného sušeného kuřecího masa, které navoněl vyhledávanými čejkovickými bylinkami. Kromě klasického stanu sebou veze také autoplachtu, pod kterou plánuje spát za současných tropických teplot.

Jelikož je Pavel již deset let členem Hnutí Brontosaurus, má i jeho cesta ekologický a dobrovolnický záměr. „Chtěl bych naši neziskovku podpořit, udělal jsem výzvu, kterou chci získat nějaké penízky na dobrovolnictví, ochranu přírody a památek, konkrétně pěti korunami za každý ekologicky ujetý kilometr,“ dodal Novotný.