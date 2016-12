Dobrodruh Balga vyrazí na cestu po řece Amazonce

Hodonín – Po více než dvou letech a sedmnácti tisících ujetých kilometrech se cestovatel z Hodonína Matěj Balga chystá vyměnit kolo za nafukovací člun. Pokusí se zopakovat cestu španělského conquistadora ze šestnáctého století Francisca de Orellany. Bude totiž pádlovat od And skrz džungle Ekvádoru, Peru a Brazílie až k břehům Atlantského oceánu. „Těším se jako malý kluk. Amazonie je pro Evropana synonymem dobrodružství. Je to jedno z posledních míst na planetě, kde stále může narazit na původní domorodé kmeny hovořící zapomenutými jazyky," prohlásil šestadvacetiletý dobrodruh Balga.

Hodonínský cestovatel Matěj Balga u panamských břehů.Foto: Archiv Matěje Balgy

Počítá s tím, že se v Ekvádoru a Peru půjde zásobit zhruba jednou týdně. „Povezu několik kilogramů rýže a koření. Vařit budu na benzinovém vařiči a vodu budu buď zachytávat z deště nebo v horším případě filtrovat z řeky," přiblížil Balga s tím, že spát bude pod plachtou v houpací síti a baterky nabíjet solárním panelem.

Svoji pouť, na niž vyrazil v říjnu 2014, pojímá jako filosofickou cestu do nitra duše. Od té doby dojel na kole z Hodonína do Šanghaje, pak na druhém břehu Tichého oceánu putoval z Aljašky do San Francisca a z mexického Cancúnu do Panamy. Odtud přepádloval Karibské moře do Kolumbie.

V ekvádorské Cuence se nyní chystá na čtyři tisíce kilometrů dlouhé dobrodružství v Amazonském pralese. Stejně jako španělský cestovatel de Orellana, který pojmenoval řeku Amazonku, bude i Balgovým startovacím bodem expedice ekvádorský Guayaquil na pobřeží Pacifiku.