Grafika u žáků vítězí. Na malíře a natěrače se hlásí i dívky

Jižní Morava – Tisíc kusů jednoročních jeseterů malých o velikosti do patnácti centimetrů vysadí v pátek vodohospodáři do řeky Dyje v Břeclavi. A to na nábřeží Dyje v prostoru u splavu pod jezem. „Další jeseteři poputují v pondělí do Moravy v místě soutoku se Salajkou,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.