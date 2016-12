Hasiči v Násedlovicích dostanou auto za osm milionů

Násedlovice - Novou velkokapacitní cisternou se od poloviny příštího roku budou moci chlubit násedlovičtí hasiči. Bude stát téměř osm milionů korun. „Zastupitelé schválili výsledek výběrového řízení a auto tak může jít do výroby," sdělila starostka Násedlovic Vlasta Mokrá.

Podobně jako auto na snímku by mohl vypadat nový stroj zásahové jednotky násedlovických hasičů. Obdrží jej v polovině příštího roku.Foto: archiv SDH Násedlovice

Tamní hasiči nevyjíždějí k poplachům pouze ve své vesnici, podle krajského plánu je volají i do okolních obcí, například Dambořic, Uhřic a Karlína. Před několika lety zasahovali i u velkého požáru lesa u Bzence. Doposud měli k dispozici jenom pětatřicet let starou Tatru 148, která již technicky ani požadavky nedostačovala.

Nová cisterna• Objem: 9 000 litrů vody a 540 litrů pěnidla

• Váha: 26 tun s plnou nádrží, 19 tun prázdné

• Kapacita: 6 lidí

• Počet náprav: 6

• Náklady: 7 728 000 korun

Scania na šestinápravovém podvozku poslouží pro velkoobjemové hašení. Nádrž na vodu pojme až devět tisíc litrů, což je více než dvojnásobek objemu, s nímž k požárům mohli hasiči vyjíždět nyní. K tomu ještě mohou přivézt pět set čtyřicet litrů pěnidla. Do kabiny se vejde šest lidí, budou mít i více místa na potřebné vybavení. Přijet mohou jak do obydlených zón, tak do terénu. Váha celého kolosu dosáhne s plnou cisternou šestadvaceti tun.

Z téměř osmimilionové částky na pořízení auta zaplatí obec deset procent. „Dotace od Evropské unie je osmdesát procent, což je šest milionů šest set tisíc korun, ze státního rozpočtu je pět procent, tedy tři sta devadesát tisíc a my jsme zaplatili sedm set sedmdesát tisíc," spočítala Mokrá.

Násedlovický sbor dobrovolných hasičů má asi sedmdesát členů, v zásahové jednotce slouží dvanáct hasičů. Sbor funguje od roku 1900, v současné zbrojnici sídlí jedenáct let. „Máme také dvě družstva mladých hasičů, dětí od šesti do patnácti let. Do zásahové jednotky mohou vstoupit v osmnácti," řekl velitel hasičů Petr Poláček.