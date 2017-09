Hodonínské nádraží oslní fasádou i cyklověží

Hodonínsko – Příjemnější čekání, lepší vzhled i větší komfort. To mají zajistit milionové investice do nádražních budov. Jako první na Hodonínsku přijde na řadu budova v okresním městě. „Koncem příštího roku chceme zahájit opravu střechy a fasády na hodonínské výpravní budově za přibližně osm milionů korun. Přesný termín nyní nelze sdělit. Stavba má trvat přibližně deset měsíců,“ uvedla Kateřina Šubová z generálního ředitelství Správy železniční dopravní cesty.

Rekontruované nádraží v Hodoníně.Foto: Archiv Antonína Kučery

Lidé uvidí změny také v okolí hodonínského vlakového nádraží a to už letos. „Ještě na podzim chystáme za tři sta tisíc korun opravy výmaleb v podchodu. Za výstupním objektem směrem k Bažantnici by po levé straně mělo vzniknout workoutové hřiště a to buď ještě letos, nebo na jaře,“ sdělil hodonínský místostarosta Ladislav Ambrozek.



Nejvýraznější novinky se dočkají cyklisté. U nádraží vyroste parkovací cyklověž pro téměř sto dvacet kol. „Pokračuje výběrové řízení, v září by se snad mohlo stavět,“ doplnil místostarosta. Náklady město odhaduje na deset milionů korun. Většinu mají pokrýt státní dotace.

Jednodenní úschova kola zájemce zřejmě vyjde na pět korun. „Způsob parkování je velmi jednoduchý, doba odbavení úschovy je do pětadvaceti sekund,“ podotkl vedoucí odboru rozvoje města Dalibor Novák.



Významně se mění také nádražní budovy v Dubňanech a Svatobořicích u bývalé železnice, která vedla z Kyjova do Mutěnic. Ty svazek obcí Mutěnka prodal před více než rokem do rukou soukromníků. „Ve Svatobořicích majitel dodělává penzion s posezením pro cyklisty. Podobně by to mělo vypadat i v Dubňanech, kde se žádá o povolení stavebních úprav na ubytování a zázemí pro lidi, kteří využívají cyklostezku,“ přiblížil budoucnost někdejších drážních staveb předseda svazku Dušan Horák.



Další opravy v současnosti využívaných nádražních budov plánuje v okrese Správa železniční dopravní cesty až na rok 2021. Mají se týkat Moravského Písku a Veselí nad Moravou. „Jde o rekonstrukce za jednapadesát a sedmapadesát milionů korun,“ uvedl mluvčí státní organizace Marek Illiaš.



Právě ve Veselí nad Moravou začaly před měsícem ty nejnákladnější práce na železnici v hodonínském okrese za poslední léta. Jde o rekonstrukci stanice za více než miliardu. „Cílem je zvýšení rychlosti v hlavních staničních kolejích i ve vjezdovém oblouku od Bzence ze sedmdesáti na osmdesát kilometrů v hodině,“ dodala Šubová.