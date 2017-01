Hodonínský starosta místo podpisů jen razítkoval. Chtěl jsem vše urychlit, říká

Hodonín – Starosta pětadvacetiti­sícového Hodonína Milan Lúčka si chtěl ulehčit práci. Nechal si proto udělat razítko se svým podpisem, které ovšem pak použil i na smlouvy, kde neměl.

Hodonínský starosta Milan Lúčka.Foto: DENÍK/Petr Turek

To vzbudilo nejen kritiku opozice, ale především se na radnici vrací vklady z katastrálního úřadu. Chyběl na nich totiž vlastnoruční podpis starosty. „Skutečně jsem razítko použil u některých smluv z katastrálního úřadu. Smluv je totiž celá řada, tak jsem to chtěl možná malinko urychlit," řekl Deníku Lúčka, který vede hodonínskou radnici více než rok.

Jak přiznal, razítko požíval zhruba měsíc. „Podle informací, co mám, vlastnoruční podpis starosty chyběl u šesti smluv. Kolegyně v Hodoníně kvůli tomu jednala na městském úřadě. Závěrem je, že připravované smlouvy už budou správně podepsané a do pětadvaceti dnů se pak rozhodne," sdělila ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj Eva Krajíčková.

Podle vedoucí oddělení pro nakládání s nemovitým majetkem na hodonínské radnici Evy Holé šlo o drobné pochybení, které nezpůsobí žádnou škodu. Podle ní dojde jen k asi dvacetidennímu posunutí vkladu do katastru nemovitostí. „Nechápu, kdo to nafukuje. V žádném případě se totiž nejedná o odkoupení nemovité věci, šlo jen například o zřízení služebnosti," reagovala odbornice z majetkoprávního odboru.

Starosta už ujistil, že svůj svérázný postup proti byrokratické zátěži v případě katastru nemovitosti používat nebude a razítko má schované. „Uvažuji o větší pravomoci vedoucích odborů. Možností by bylo i jejich zplnomocnění pro podpisy," myslí si Lúčka.

Zrychlení úředního šimla prostřednictvím razítka se starostovým podpisem ale zaskočilo jeho kolegy ze zastupitelstva. „Překvapilo mě to, protože jako právník vím, že takový postup není možný. Je to smutné, ale napraví se to. Nevěděl jsem ale o tom, ani jsem vědět nemohl, protože starosta podepisoval smlouvy až poslední," řekl statutární zástupce starosty, místostarosta Vítězslav Krabička.

Informace o razítkovém podpisu, které přinesla MF Dnes, zaskočila i opozici. Svobodní pak v reakci na sociální síti psali o nekompetentnosti prvního muže radnice. „Starosta by se měl zamyslet nad tím, jestli není na místě, aby rezignoval," vyzvali Svobodní.