Hodonínští upravují parkování, zvláště pro místní

Mutěnice /ROZHOVOR/ – Má za sebou životní turnaj, vrchol kariéry. Šestnáctiletá fotbalistka Kateřina Šperová se nedávno zúčastnila mistrovství Evropy hráček do sedmnácti let, které se od 2. do 14. května uskutečnilo na stadionech v Plzni, Příbrami, Domažlicích a Přešticích. Mládežnická reprezentantka sice českému týmu k postupu ze základní skupiny nepomohla, když tým vedený trenérem Karlem Radou postupně podlehl Francii, Španělsku i Německu, přesto mutěnická rodačka na letošní šampionát jen tak nezapomene. „Byl to pro mě vrchol kariéry. Byla to největší akce, kterou jsem zatím měla možnost zažít, vzít si z ní nějaké cenné zkušenosti a porovnat se s evropskou špičkou v mé kategorii," říká v rozhovoru pro Hodonínský deník Rovnost obránkyně juniorky Slovácka.