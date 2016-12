Jeřáb na vytahování lodí má být v přístavu už před sezonou

Hovorany, Milotice – Jindřich Grufík z Milotic nový systém nakládání s odpady, který obec k prvnímu lednu tohoto roku zavedla, chválí jako posun vpřed. Zároveň ale dodává, že by třídil i bez něj. „Pro člověka, který třídil předtím, je to jenom bonus. Nedávno jsem ale nahlížel do systému a neměl jsem tam zaznamenaný veškerý odpad," zhodnotil Grufík. Inteligentní systém nakládání s odpady zavádí evidenci toho tříděného, díky kterému mohou obyvatelé ušetřit na poplatcích.