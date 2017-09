Jihomoravské kempy si chválí horké léto. V září budou lákat na kola a burčák

Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – O kempy na jihu Moravy byl letos tak velký zájem, že o některých víkendech už museli správci oblíbených letních cílů zavřít brány pro další zájemce. Kempovat jezdí stále převážně tuzemští návštěvníci. Tento druh trávení dovolené mají v oblibě ale i cizinci, hlavně nizozemští turisté.

Pro výlet do kempu se někteří rozhodnou rychle. „Známí nemohli využít objednaný pobyt, tak nám ho přenechali. Na Znojemsku jsme byli poprvé, byl to příjemný výlet. Kemp byl dobře organizovaný a upravený, jen v noci trochu hlučnější,“ hodnotila nedávný výlet do Vranova nad Dyjí Petra Procházková z východních Čech.

Šéf kempu u pláže vranovské přehrady Pavel Svoboda je se sezonou spokojený. „Asi čtyřikrát se nám v létě stalo, že jsme měli úplně plno. Celkově jen nepatrně zaostáváme za loňskou velmi nadprůměrnou sezonou. Lidé se nicméně už tolik nebojí teroristických útoků ve světě a víc vyjíždí do zahraničí, proto možná klientů mírně ubylo,“ hodnotil Svoboda.

I tak ale kempem prošly desítky tisíc návštěvníků. „Za červenec bylo ubytovaných i denních hostů, kteří si koupí vstupenku na pláž, celkem kolem sedmdesáti tisíc. Za srpen jich patrně bude o něco méně, uvidíme ale, co ukážou konečná čísla,“ dodal Svoboda.

Největší kempy v regionu

• Camp pláž Vranovská přehrada

420 lůžek, 300 míst pro stany, 60 pro karavany



• Autokemp Merkur, Pasohlávky

450 lůžek, 1500 místo pro stany a karavany



• Autokempink Strážnice

312 lůžek, celková kapacita 2,5 tisíce lidí

Pokud vydrží pěkné počasí, očekává ještě slušný zájem návštěvníků i v září. „Tradičně tu budeme mít vysokoškoláky a dál bude záležet na počasí. Prý by mohlo být pěkné,“ uvažoval Svoboda.

Horké léto prospělo i kempům na Hodonínsku. „Bylo tepleji než v loňském roce, proto k nám přijíždí víc lidí. Přibývá těch, kdo se vrací ke stanování i návštěvníků v karavanech. Po letech opět přijíždí víc zahraničních hostů, například Nizozemců, tuzemští návštěvníci ale stále naprosto převažují,“ informoval šéf strážnického kempu Miroslav Zubalík.

Jak dodal, sezona ještě bude pokračovat. „V září jezdí lidé na cyklovýlety a za burčákem, také tu máme celostátní sraz karavanů,“ připomenul Zubalík.

Zcela zaplněný byl o prázdninách nejméně dvakrát i velký kemp Merkur u Pasohlávek na pomezí Břeclavska a Brněnska. „Měli jsme nadprůměrnou sezonu, srovnatelnou s loňským mimořádně vydařeným rokem,“ sdělila produkční pasohláveckého kempu Marcela Čáslavová.

Za důležitou součást turistických služeb označila kempy i šéfka jihomoravské centrály cestovního ruchu Zuzana Vojtová. „Zájem o domácí turistiku trvá, přibývá ale i hostů zejména ze sousedních zemí. K výletům do kempů se lidé často rozhodují takříkajíc ze dne na den, je to příležitost pro rychlou dovolenou i rodinné výlety,“ popsala ředitelka Vojtová