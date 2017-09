Kaplička musí dál od brány. Přes odpor Strážnických

Strážnice – Ve Strážnici na Hodonínsku budou stěhovat kapličku. Zřejmě se přesune dál od unikátní Veselské brány, tedy pozůstatku opevnění ze šestnáctého století.

Kaplička u Veselské brány ve Strážnice v září 2017.Foto: Deník / Turek Petr

Kaplička je zahalená plachtou od té doby, co ji v listopadu roku 2015 naboural kamion. „Přemístí se asi o čtyřicet metrů od brány. Bude u chodníku blízko autobusové zastávky u hlavní silnice,“ oznámil místostarosta města Walter Bartoš. Zastupitelé o přesunu rozhodli na pondělním jednání.



Řada místních se ale připojila k petici, která požadovala vyhlášení místního referenda, aby kaplička Všech svatých zůstala blíž současnému umístění.

Petici podepsalo asi čtyři sta lidí. „Podporujeme umístění kapličky na důstojném místě blízko brány tak, aby neutrpěl její historický a duchovní význam ani její vizuální propojení s bránou,“ uvedla za petiční výbor Marie Jarošová.



Přemístění si vyžaduje stav kapličky. „Je tak staticky narušená, že se musí rozebrat a postavit znovu,“ řekl Jiří Slezák ze strážnického odboru investic.



Radnice ale nemůže postavit repliku památkově chráněné stavby na nynějším místě kvůli výtkám policistů a silničářů. To nabourává i plán petičního výboru. „Ředitelství silnic a dálnic nám to nepovolilo, má tam své záměry. K referendu jsme nemohli přistoupit proto, že je nepřípustné ve správním řízení, to se týká i stavebního,“ vysvětlil místostarosta Bartoš.



Dodal, že přemístit stavbu chtějí ještě letos. „Výstavba by měla stát čtyři sta tisíc, přípravné a projekční práce padesát tisíc,“ vyčíslil vedoucí odboru investic Petr Helísek. Radnice chce pak získat peníze zpátky od pojišťovny.