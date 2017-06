Konec silných piv na zápasech? Hospody u hřišť čekají na přesný výklad zákona

Jižní Morava – Silnější piva, která mají více než 4,3 objemového alkoholu, se nesmí podle nového zákona prodávat třeba na fotbalových utkáních. To hostinským nevadí. Horší to bude podle nich s kouřením v zimě.

Narazit sud s dvanáctistupňovým pivem či ještě silnějším k derby mezi sousedními vesnicemi třeba v nejnižší soutěži v kopané? To už dnes není možné. I to totiž řeší takzvaný protikuřácký zákon. Ten nejenže vyhnal kuřáky z hospůdek a barů ven na vzduch, řeší také například to, že na sportovních akcích, tedy také fotbalových či hokejových utkáních, nesmí být v prodeji alkoholický nápoj s objemovým obsahem alkoholu nad 4,3 procenta.

Třeba v Únanově na Znojemsku si chlapi, kteří jdou na fotbal, chodí pro pivo do hospody sousedící s hřištěm. „Mne to nijak neovlivní. Dvanáctku jsem dosud nečepoval a ani to neplánuji. Chlapi, kteří chodí na zápasy, si vždycky přijdou pro jedenáctku do kelímku,“ uvedl Patrik Vala, který provozuje Hostinec u hřiště.

Podnikatelé: Tržby? Vedou zahrádky. Horší bude zima

Co ho víc trápí, je zákaz kouření cigaret uvnitř hospody. „Ten zákon roztrhl skupinky kamarádů. Teď je léto, kuřáci chodí ven. Nekuřáci zůstávají uvnitř, ale přerušuje jim to rozhovory,“ naznačil Vala.

Na přesný výklad zákona si počká Milan Koubek, který ve Velkých Pavlovicích provozuje u fotbalového hřiště Restauraci Sport. „Bylo by potřeba vysvětlit, jestli se to týká i restaurace, jakou mám já. Mám ji totiž stavebně oddělenou od hřiště. Možná se to bude týkat jen stánků, které si někdo postaví vedle hřiště,“ poukázal Koubek.

Jak dodal, nikdo patrně nebude schopen uhlídat, aby si zákazník nekoupil třeba skleničku kořalky a neodešel s ní na hřiště. „Pokud si někdo alkohol chce vynášet, mám postavit před vchod nějakého hlídače? To asi nebude pravda,“ myslí si Koubek.

Omezení pití silnějšího alkoholu na sportovních utkáních nevadí Vladimíru Bulínovi. „Dvanáctka na fotbale? To je moc silné. Stačí desítka nebo jedenáctka. Tohle omezení mi nevadí,“ svěřil se fotbalový fanoušek Bulín.

Prodej silnějších alkoholických nápojů při sportovních akcích by měla pohlídat Státní zemědělská a potravinářská inspekce. „Prodávat se při sportovních akcích nesmí alkohol s vyšším obsahem alkoholu než 4,3 procenta objemové hmotnosti. Víno je jinou kategorií, toho se zákon netýká,“ konstatoval mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

A jak by kontroly měly fungovat? „Bude nás zajímat informace o obsahu alkoholu na obalu. Pokud by tato informace k dispozici nebyla, odebrali bychom vzorek nápoje. V případě porušení zákona bychom zahájili správní řízení o uložení sankce,“ dodal Kopřiva.

Jen jedenácti stupňová piva nabízejí už nějaký čas v Pivnici Chvalovice u sportovního areálu v této příhraniční vesnici. „Proto nás nový zákon neomezuje. Horší to bude s kouřením v zimě. Je dost možné, že kvůli tomuto zákazu na zimu zavřeme,“ řekl Deníku Rovnost provozovatel pivnice Roman Janák.

„Lidi chodí do nového podniku ve vesnici, který je nekuřácký už od otevření. Takže na pivo půjdou tam. A v menších obcích? Tam podle mne budou vznikat soukromé kluby,“ zakončil Janák.