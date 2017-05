Král drsných bonmotů na jižní Moravě. Zeman zamíří do armaturky i za zbraněmi

Jižní Morava – Nedemokratická cesta, jak se politika zbavit, je kalašnikov. Od tohoto výroku prezidenta Miloše Zemana při poslední oficiální cestě na jižní Moravu uplynulo 490 dnů. A právě v tento den Zeman v Brně zahájí čtvrtou návštěvu. Do regionu ale prezident přijel už v neděli. „Večer se v Brně setkal s ministryní školství Kateřinou Valachovou," potvrdil mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček.

Prezident České republiky Miloš Zeman.Foto: Deník / Zbranek Petr

Pondělí prezident zasvětí Ivančicím na Brněnsku a v Brně návštíví krajský úřad, kde jej a jeho manželku Ivanu přivítá jako hostitel jihomoravský hejtman Bohumil Šimek. Samozřejmě i s darem. „Jaký bude, dopředu neprozradíme,“ řekla mluvčí kraje Monika Brindzáková.

BOJKOT NÁVŠTĚVY

Setkání s krajskými zastupiteli nebude idylické. Bojkot návštěvy nejdřív avizovali koaliční poslanci za TOP 09 a Žít Brno. K nim se později přidali také ještě opoziční lidovci. „V minulosti jsme se setkání s hlavou státu účastnili z úcty k úřadu prezidenta. Bohužel Miloš Zeman svým chováním, vystupováním a neochotou řídit se ústavou zbavuje tento úřad respektu a důvěryhodnosti,“ odůvodnil krok strany předseda zastupitelského klubu křesťanských demokratů Antonín Tesařík.

Oficiální protesty proti delegaci z Pražského hradu se však v Brně neočekávají. „Nic takového nemáme nahlášené,“ potvrdila mluvčí městské části Brno-střed Denisa Kapitančiková. Z Brna přejede Miloš Zeman odpoledne do Ivančic. Tam zavítá do nemocnice, na radnici a na Palackého náměstí, kde se setká s lidmi.

Druhý den věnuje prezident Hodonínsku, kam letos dorazí už podruhé. Poprvé to bylo koncem ledna, kdy se zúčastnil tradiční hodonínské schůze bývalé vlády při zabijačce u exministra Jana Fencla. Posléze v sousedním Rohatci oslavil šedesátiny bývalého senátora Zdeňka Škromacha.

Nyní jeho kroky povedou do Jihomoravské armaturky v Hodoníně. Po obědě se státník přesvědčí o krásách Kozojídek, které loni vyhrály krajské kolo Vesnice roku. „Bude první český prezident, kterého v naší obci přivítáme,“ řekl starosta Kozojídek Otakar Březina. Vzácnou návštěvu pohostí v areálu vinných sklepů.

VESELÍ: SETKÁNÍ S LIDMI

Následně prezident přejede do sousedního Veselí nad Moravou, kde se kromě vedení radnice setká také s obyvateli. Ti se můžou Zemana ptát půlhodinu na to, co je zajímá, na prostranství před Kinem Morava. „Chtěli jsme připravit důstojnější přivítání, ale Hrad jej chtěl výrazně kratší,“ podotkl veselský starosta Miloš Kozumplík.

Ve středu se prezident vrátí zpátky do Brna, kde zahájí veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET. Oficiální návštěvu ukončí ve středu odpoledne v Kuřimi na Brněnsku.

Miloš Zeman v kraji

Pondělí 29. 5.

• 10.30 Brno, krajský úřad

• 16.20 Ivančice, před radnicí (setkání s občany)

Úterý 30. 5.

• 10.55 Hodonín, Jihomoravská armaturka

• 14.40 Kozojídky, před sklepy (setkání s obyvateli)

• 16.05 Veselí nad Moravou, před Kinem Morava (setkání s obyvateli)

Středa 31. 5.

• 10.00 Brno, výstaviště, zahájení Veletrhu IDET

• 10.45 Brno-Slatina, společnost ABB

• 12.50 Kuřim, náměstí Osvobození (setkání s obyvateli)