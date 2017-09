Krytý bazén otevřou v listopadu

Břeclavsko, Hodonínsko – Urychlení a podpora výstavby dálnic D49 a D55, která povede z Otrokovic přes Hodonínsko do Břeclavi. To je cíl petice, kterou vytvořilo Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury. Příprava výstavby trvá přes patnáct let.