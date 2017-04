Kuchař připravil cvrčky na másle. Chutnali jako oříšky

Hodonín /FOTOGALERIE/ – Lehce solení a pepření mouční červi, cvrčci smažení na másle nebo opražená sarančata podlévaná červeným vínem. To je jen část středečního večerního menu v hodonínské městské knihovně.

Právě tam totiž přijel ukázat své umění Milan Václavík, kuchař a odborník na entomofágii neboli pojídání hmyzu. „Jeho konzumace je u nás stále oblíbenější, je to asi i díky cestování a televizním pořadům o vaření. Navíc má zařazení hmyzu do stravy podporu v Evropské unii, a to kvůli nižším energetickým nákladům a vyšší výživové hodnotě,“ upozorňuje Václavík, který se už osmý rok v Brně věnuje využívání hmyzu v gastronomii.

Lidé tak mohli ochutnat několik druhů netradičních specialit. Nejdřív se na talíř dostal moučný červ. Poté se kuchař, který vařil v Rakousku i Anglii, pustil do úpravy larvy cvrčka banánového, následoval potemník brazilský, saranče, šváb a štír. „Nejlepší ohlasy dostávám na chuť cvrčka, kterého připravuji na másle a barevném pepři. Jeho chuť je příjemná, jemná a lehce připomíná oříšky,“ přibližuje reakce degustátorů Václavík.

Připouští, že pro Středoevropana je důležité překonat psychickou bariéru. „Zde totiž hmyz běžně nejíme, ale když jej nakonec lidé zkusí, tak jim z devětadevadesáti procent chutná,“ tvrdí.