Kvalita klobás roste. Porotci měli na koštu v Žarošicích těžký úkol

Žarošice /FOTOGALERIE/ – Začalo to jako kamarádská ochutnávka v hospodě, dnes jde o tradiční gurmánskou akci. Na sobotním čtrnáctém ročníku Koštu klobásků v Žarošicích pořadatelé návštěvníkům této oblíbené uzeniny naservírovali skoro sto dvacet kilo. Různých tvarů, způsobů výroby i co do použitých surovin.

Fotogalerie 22 fotografií Návštěvníci čtrnáctého ročníku Koštu klobásků v Žarošicích vybírali z více než padesáti vzorků této tradiční uzeniny. Vítězem domácí kategorie se stal majitel hostitelské hospody Radek Vašina.Foto: DENÍK/Jiří Kosík

Letos se z prvenství raduje majitel hospody, kde se košt pravidelně odehrává, Radek Vašina. Se svou Gombaseckou klobásou opanoval kategorii domácích výrobců. Zajímavé je, že vyhrál vůbec poprvé. „Maso se dochutí a na dva dny uloží při minus patnácti stupních v mrazáku. Poté se nechá trochu povolit, asi na minus tři až čtyři stupně. Ještě zmražené se mele, dá se do střev a den nechá viset. Pak se osmačtyřicet hodin při teplotě pětatřicet až čtyřicet stupňů udí. Nakonec klobásky na čtrnáct dní pověsím, aby dozrály,“ přiblížil způsob výroby Vašina. Na provoněnou pochoutku použil vepřové maso – z větší části pečeni, pak lalok a bůček. „Jaké je tam koření ale neprozradím,“ zasmál se muž, který svůj první klobásek vyrobil před čtyřiatřiceti lety. O pořadí devětapadesáti vzorků rozhodovala desetičlenná porota, kterou před hodnocením poučil profesionál v oboru, šéftechnolog výroby uzenin Miroslav Hrstka ze Svatobořic-Mistřína. „Posuzujeme nákroj, vzhled, konzistenci, vůni a chuť. Vše zaznamenáváme do tabulky. Může se velmi lehce stát, že je klobása na pohled vynikající, ale nakrojená již není tak dobrá není. Naproti tomu klobásek, který vypadá jako jitrnice, může mít excelentní chuť,“ řekl jeden z porotců, Petr Večeřa z Brna. Podle něj letošní košt jasně potvrdil, že s přibývajícími ročníky roste kvalita dodaných uzenin. „Zpočátku byl mezi vzorky velký rozdíl, dnes je velmi těžké určit ten nejlepší, nebo naopak ten nejhorší. A navíc, jak se říká – sto lidí, sto chutí,“ poukázal hodnotitel. Druhou soutěžní kategorii, kam se řadí živnostníci, vyhrálo řeznictví Morava z Hodonína. Dalšího vítěze vybírali návštěvníci, kteří svým favoritům mohli dát hlas prostřednictvím odevzdaných lístků. Nejvíce jich dostalo Pepíčkovo řeznictví z Brněnska. „Správná klobása musí mít výraznou chuť, po mase i po koření. Několik pro mě opravdu vynikajících jsem tady našel,“ vyjádřil se k nabídce například Hodoňán Radomír Cyroň. Počátky klobásového koštu v Žarošicích se začaly psát u piva v hospodě U Julků. Tam, kam se chodí ochutnávat i dnes. „Jednou v zimě jsme po brigádě zašli na pivo. Majitel podniku Radek Vašina nám donesl okoštovat klobásky. Začali jsme nad nimi debatovat, každý řekl, co by do nich ještě dal. Nato nás Radek vyzval, ať doneseme vlastní vzorky a uvidí se, kdo má lepší,“ prozradil hlavní pořadatel akce Valdemar Sedláček. Partě nadšenců později někdejší majitel Šroubárny v Kyjově zajistil cimbálku, což byl pro ně poslední impuls. „Domlouvali jsme se dál, až se z toho stal košt klobásků,“ dodal Sedláček. Letos se o hudební doprovod postarala Cimbálová muzika Kapric. Výsledky:Domácí výrobci:

1. Radek Vašina, Žarošice, 34,2 b

2. Radim Sedláček, Žarošice, 33,0 b

3. Milan Javůrek, Strádov, 32,2 b

Živnostníci:

1. Morava, Hodonín, 34,6 b

2. Jindřich Beneš, Kobeřice, 34,4 b

3. SOU Charbulova, Brno, 33,2 b

Cena návštěvníků:

Pepíčkovo řeznictví, Brněnsko

Autor: Jiří Kosík