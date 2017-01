Kyjov nabízí dva kurzy pro nejmenší bruslaře

Kyjov – Dům dětí a mládeže v Kyjově a Jiskra Kyjov vyslyšely rodiče a na kyjovském kluzišti začaly pořádat bruslařské kroužky. Škola bruslení při Domečku začíná každé pondělí ve čtyři hodiny odpoledne a končí v půl šesté večer. Školička krasobruslení Jiskry Kyjov má dokonce dva termíny, jeden pro děti od tří do šesti let, druhý pro bruslaře do deseti let.

dnes 12:14 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Autor: Roman Dolejský