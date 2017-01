Lákadla plesové sezony: vzpomínka na první republiku nebo tančení v krojích

Jižní Morava – Večerní šaty, lidové kroje, ale i motorkářské oblečení. Se začátkem roku se otevírá i plesová sezona.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Už dávno se ale nejedná jenom o společenskou klasiku. „Zahrají nám rockové kapely Husý kůže ze Bzence, Pantock a Kabát revival Kožuch z Morkůvek. Chodí se v motorkářském, společenský oděv nevyžadujeme," řekl například předseda motorkářů z Hovoran Vít Šenkyřík. Vzpomíná, že dříve někteří návštěvníci přijížděli i na motorkách. Desátý ročník plesu je tam na programu osmadvacátého led­na.

Na bohatý doprovodný program lákají o předposledním lednovém víkendu pořadatelé Plesu města Znojma. Tančící páry zaplní místnosti bývalého hotelu Dukla. Na úvod zahraje cimbálová muzika Denár, ples pak zahájí moderátoři Monika Absolonová a Lukáš Hejlík. „O předtančení se postará Taneční škola Single ze Znojma. K tanci a poslechu zahrají Party Leaders a slovenští Elán Tribute. Chybět nebude oblíbený fotokoutek, pobaví také zábavná a efektní mikromagie a mezi vystupujícími se netradičně představí i znojemský biketrialista Marek Hlávka," navnadil za organizátory Jaroslav Chaloupecký.

Večer plný elegance a zábavy láká Danu Blažkovou ze Znojemska. Ta chodí pravidelně tančit se svým manželem. „Baví nás také setkání s přáteli a mě, jako každou ženu, i skutečnost, že si pořídím nové šaty. Je dobře, že různé spolky či města i v dnešní době plesy organizují," zamýšlela se Blažková.

Oblíbené jsou také dobové plesy. Ten vlkošský, který návštěvníky zavede do období první republiky a protektorátu, přinese i charitativní dražbu Lvíčka Míry. Výtěžek má posloužit v Afghánistánu na nákup školních potřeb. „V dražbě je možné koupit fotbalový dres Milana Baroše, cyklistické láhve, jedna je podepsaná Peterm Saganem a další Romanem Kreuzigerem," přiblížil organizátor Petr Něnička.

Povolený je jakýkoliv společenský oděv, ale téměř všichni návštěvníci chodí v dobových oblecích, šatech a slavnostních uniformách. K tanci i poslechu zahrají Melody Gentlemen z Lednice. Ples je připravená na sobotu čtrnáctého ledna, na návštěvníky si pořadatelé připravili i velké překvapení.

Již tradiční Divadelní bál pořádají po třiadvacáté v Boleradicích na Břeclavsku. Tentokrát se pořadatelé inspirovali obdobím let 1920 – 1929. „Báječná dvacátá léta byla érou jazzu, charlestonu, nedbalosti, pohody a uvolnění. Lidé se po válečných letech opět začali bavit, navštěvovali kavárny, bary, tančili ve víru opojné jazzové hudby, foxtrotu a charlestonu," uvedla za plesový tým Iva Kahounová.

Účastníci budou mít možnost se přímo v Boleradicích naučit některé ze základních figur charlestonu, a to přímo pod vedením tanečního mistra. „Na své si přijdou také milovníci valčíku, waltzu, polky, tanga a dalších tanců. Hrát bude oblíbený Salónní orchestr z Brna. Vstup na ples je možný pouze ve společenském oděvu nebo dobovém kostýmu," připomenula Kahounová. Divadelní bál je plánovaný na sobotu jedenáctého února.

Dlouhou tradici má krojový ples v Ratíškovicích. Letos je plánovaný devětašedesátý ročník. Zajímavostí je důraz na vstup pouze v lidovém kroji. „Ples vždycky zahajuje některý z místních lidových souborů, letos je řada asi na mužském sboru. Zahraje dechová hudba Vracovjáci, cimbálová muzika Javor a jkako host ještě bzenecké Drmolice," řekla ředitelka pořádající Osvětové besedy Ratíškovice Jana Koplíková.

Krojovaní se sejdou na novém ratíškovském kulturním domě čtvrtého února. Na druhý den je plánovaný ještě dětské krojový ples.

Zvyk plesové sezony na začátku roku vychází z křesťanské tradice. Čas, kdy se lidé veselili, mohl trvat pouze do masopustu, do Škaredé středy. „Podle biblické předlohy poté odchází Ježíš Kristus na poušť, kde se čtyřicet dní postil. Lidé se proto poté více věnovali modlitbám a uzavírali se do sebe. Bylo to období klidu. V současnosti se ale tato tradice již docela porušuje. Alespoň ty maškarní a tradiční slovácké plesy, jako například ty krojové, měly konat jen v masopustním období," vysvětlila etnografka Markéta Lukešová.