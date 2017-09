Lásku nekoupíš. Adoptuj! vyzýval nápis na tričku

Veselí nad Moravou /FOTOGALERIE/ – Jeden pes se z adopčního dne do útulku už nevrátil. Vyhlédla si ho nová majitelka a odvedla si ho domů. Ne všichni opuštění psi mají takové štěstí. Právě proto už třetím rokem pořádá Petra Kolářová a Lubomír Roubínek adopční den na Ranči Mississippi River ve Veselí nad Moravou.

V neděli se akce zúčastnily dva útulky: Psí a kočičí útulek Ligy na ochranu zvířat Bzenec a Privátní útulek Kopčany. Ze zdravotních důvodů na poslední chvíli odřekl účast útulek ze Skalice. Návštěvníkům představili devět psů, s nimiž se mohli seznámit a rozhodnout se, zda některého adoptují. V jednom případě byla adopce úspěšná přímo na místě.

Vybrat si pejska přišla na akci i Milena Chmelová z Veselí nad Moravou. Bývalá učitelka má doma už dvanáctiletého labradora a čtyři kočky. A s adopcí už má zkušenost. „Při prvním ročníku jsem si adoptovala Kubíčka. Bohužel to byl starší pes a letos v dubnu umřel. Rozhodla jsem se, že se vydám do Kopčan do útulku a vyberu si opět nějakého staršího psa, kterému se pokusím zpříjemnit stáří,“ popsala své plány Chmelová.

Letošní ročník nebyl kvůli špatnému počasí a nemoci psů zrovna nejúspěšnější. I přesto lidé přinesli pro psy mnoho granulí, konzerv, pamlsků, dek a dalších psí potřeb. Vybralo se i přes šest tisíc korun, peníze organizátoři rozdělí mezi zúčastněné psí útulky. „V loňském roce se nám podařilo najít nové domovy pěti psům a v prvním ročníku čtyřem,“ vypočítává pořadatelka Petra Kolářová.

Provoz většiny útulků pro opuštěné zvířata je závislý na darech a práci dobrovolníků. Ve Bzenci mají útulky dva. Kočičí útulek kde je šestatřicet zvířat a útulek pro psy s dvaceti obyvateli. „Pracuje u nás jedenáct dobrovolníků, kdy v průměru každý odpracuje sedm hodin denně zadarmo,“ upozorňuje Radka Hájková z bzeneckého útulku.

Každý z pořadatelů adopčního dne už psa z útulku vlastní. Často jezdívali do útulků, a tak se rozhodli uspořádat akci, která by jim mohla pomoci. „Snažíme se návštěvníky seznamovat s touto problematikou. Úkolem je najít domov co nejvíce zvířatům a vybrat finanční a materiální pomoc,“ dodala Kolářová.