Maminka roku? Dobešová chce být nejlepší pro svého syna, na finále se oba těší

Násedlovice /FOTOGALERIE/ – Čtyřiatřicetiletá Petra Dobešová z Násedlovic je energická, soutěživá a ničeho se nebojí. Také proto se přihlásila do soutěže Maminka ČR a o tento titul bude bojovat 19. listopadu v Jihlavě s dalšími čtrnácti uchazečkami.

Soutěžit bude se svým desetiletým synem Danielem. „Je to velmi nadaný chlapec. Hraje na elektrický keyboard, zpívá a tančí ve folklorním souboru Násedlováček. Jednou by rád vystupoval v muzikálech a já ho v tom plně podporuji. Do soutěže jsem se přihlásila hlavně kvůli němu,“ vysvětluje blonďatá maminka.

Její druhý syn, Dominik, má sedm let a je zaměřený spíše na sport. „Obě děti se zajímají o odlišné věci, ale vzájemně se podporují,“ přibližuje.

Sama má se soutěžemi různé zkušenosti, v Miss ČR se dokonce umístila v semifinále. „Každá soutěž mi do života něco dala a myslím, že to tak bude i tentokrát. Určitě to bude dobrá zkušenost i pro syna, že vystoupí v cizím prostředí a zazpívá před lidmi. Oba se na to moc těšíme,“ popisuje.

Pro finálový večer si se synem nachystali vystoupení, které předvedou hodnotící porotě. „Buď zatančíme společenský tanec, nebo něco zazpíváme a Danielek k tomu bude hrát na elektronický keyboard, to si ještě rozmyslíme,“ sděluje Petra Dobešová.

S ostatními semifinalistkami vyjela v srpnu na víkendový pobyt, kde se všechny seznámily a nacvičily s dětmi choreografii pro finálový večer.

Pochvaluje si přátelské prostředí, které mezi maminkami vládlo. „Nepanovala mezi námi žádná rivalita. Spíše se celou dobu vzájemně podporujeme a našla jsem si pár nových přátel. Soutěž je ale hlavně o dětech,“ sděluje Dobešová, která pracuje jako odpovědná vedoucí v obchodě. Před finálovým večerem je ještě čeká víkendové soustředění v Jihlavě.

Dobešovou se synem vybrali organizátoři soutěže ze 1400 přihlášených maminek s dětmi. „Velký úspěch je už to, že jsme se dostali tak daleko. Vyhrát takovou soutěž byl můj dětský sen. Prvně to byla Miss ČR, teď je to Maminka. Pokud se tak stane, rozhodně se nebudu zlobit,“ říká s úsměvem Petra Dobešová.

Soutěž Maminka ČR organizuje společnost Victoria Agency. Petra Dobešová se synem soutěží pod číslem 8.

KRISTÝNA HORTVÍKOVÁ