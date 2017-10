Města hledají miliony na vyšší platy. Stát pošle jen dvě třetiny nutných peněz

Jižní Morava - Úředníci i představitelé měst dostanou podle rozhodnutí vlády od ledna přidáno. Část peněz ale musí najít v rozpočtech měst, které nyní připravují.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Vyšší odměny pro sebe a své úředníky si musí představitelé měst a obcí zřejmě nejdříve zasloužit při přípravě rozpočtu na příští rok. Starostové a úředníci právě na nich právě začínají počítat a už vědí, že na mzdy vydají napřesrok o miliony navíc. Musí přitom počítat s tím, že stát pošle jen asi dvě třetiny nutných peněz.

Nezamlouvá se to například starostovi Mikulova Rostislavu Koštialovi. „Podle prvních propočtů vydáme na platech úředníků a odměnách funkcionářů o víc než tři miliony korun než letos. To jsou už peníze, za které můžeme postavit kus cyklostezky nebo opravit ulici s osvětlením. Nějak to uneseme, ale jde o špatný trend,“ hněval se Koštial.

Za příliš radikální označil navyšování mezd i odměn představitelů měst první muž Veselí nad Moravou Miloš Kozumplík. „Naše první propočty ukazují na nárůst kolem dvou milionů korun. Nejsem příznivcem tak radikálních postupů,“ podotkl starosta.

Zvládnutelné bude navýšení mezd a odměn podle znojemského starosty a poslance Vlastimila Gabrhela. „Musíme respektovat rozhodnutí vlády. Ekonomice se daří, proto rostou mzdy i v soukromé sféře a na to reagovala i vláda svými rozhodnutím,“ řekl Gabrhel s tím, že město navýšení mezd zvládne.

Město příští rok na platy vydá přes sto milionů. „Odhadujeme nárůst proti letošku o jedenáct milionů zejména právě kvůli očekávanému zvýšení mezd o deset procent a zřízení pěti nových míst vyžadovaných kvůli změnám zákonech,“ doplnila mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

V nejmenších obcích zřejmě zastupitelstva udělají jen nejnutnější změny. „Upravíme plat účetní, s našimi odměnami hýbat nebudeme, vycházíme z toho, že jako neuvolnění ani nemusíme. Proto nedosahujeme zdaleka ani poloviny částek, které umožňuje vládní nařízení,“ poznamenal František Kašík, starosta Prokopova obce se stovkou obyvatel na Znojemsku.

Podle Svazu měst stát obcím víc nařizuje než platí. „Na služby, které pro lidi dělá jako takříkajíc prodloužená ruka státu, dostává jen šedesát procent nákladů. Obcím to přináší víc administrativy a méně peněz na investice,“ řekla mluvčí Svazu měst a obcí Štepánka Filipová.