Mezi hasiči dostane prezident vítězné víno

Veselsko - Někdejší bývalé okresní město a sousední vesnice s pěti sty obyvateli toho nemají společného mnoho. Dosud jsou to jen silnice a cyklostezka, které spojují obě obce z Hodonínska. Od úterý to bude i první oficiální návštěva českého prezidenta.

Prezident Miloš Zeman na návštěvě Hodonínska. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Turek

Jako první se Miloše Zemana dočkají v Kozojídkách, krátce po druhé odpoledne. „Setkání se zastupiteli i s obyvateli se koná v areálu vinných sklepů. Tam má být také náš obecní prapor dekorovaný pamětní stuhou prezidenta republiky,“ říká starosta bronzové vesnice roku 2016 Otakar Březina.

I když se host z Pražského hradu objeví v malebné vesničce Moravského Slovácka, krojované přivítání se očekávat nedá. „Připravili jsme něco jiného, přesto slavnostního. Prezidenta totiž přijdou pozdravit naši dobrovolní hasiči, a to v historických uniformách,“ upozorňuje Březina. I když vesnice nemá vlastní poštu ani kostel, hasiči jsou její chlouba už od roku 1930. „Tyto historické stejnokroje jsou z konce dvacátých let minulého století a pořizovali jsme je na oslavu osmdesáti let našeho sboru,“ připomíná starosta sboru Ladislav Smetka.

A jaký si v Kozojídkách pro prezidenta připravili dar? „Předpokládám, že to bude naše místní víno. Už v soutěži o vesnici roku jsme měli vítěznou sadu vína, nyní z ní vybereme nejvhodnější pro pana prezidenta,“ říká Březina.

U sousedů, ve Veselí nad Moravou, jsou ohledně prezidentského dárku ještě tajemnější. „Chceme, aby to bylo překvapení, ale určitě půjde o něco typického pro náš kraj. Alkohol to nebude,“ přibližuje mluvčí veselské radnice Petra Pavková. Ani v tomto víc než jedenáctitisícovém městě od roku 1989 nebyl na oficiální návštěvě žádný prezident.