Mimořádné zastupitelstvo: v Hodoníně projednají kanály i hazard

Hodonín – Ještě loni chtěla hodonínská radnice koupit akcie sousedních Lužic u vodovodů a kanalizací (VaK) za téměř šest milionů korun a získat ve společnosti větší vliv. Jenže na minulém zasedání měli hodonínští zastupitelé hlasovat naopak o snížení majetkové účasti města ve vodařské firmě. To a pověření na valnou hromadu společnosti vedlo k dalšímu mimořádnému svolání zastupitelstva, tentokrát na úterý 16. května.

Hodonínská radnice - ilustrační foto.Foto: archiv VLP

„Pokud neschválíme vložení majetku, tak se nic neděje. Chápu, v čem je ale dobré vložení pro jiné obce, budou dostávat mnohem více peněz na dividendách,“ upozornil předseda hodonínského finančního výboru Ján Lahvička.

Jiný pohled měl místostarosta Jiří Janda. „V jakém stavu jsou kanalizace a z čeho budeme tvořit odpisy, když nám bude majetek patřit a z čeho budeme platit rekonstrukce jednotlivých úseků,“ uvedl Janda.

Toho doplnila radní a členka dozorní rady VaKu Jana Gajošová, že oprava kanalizací ve městě stála za čtyři roky sedm milionů korun. „Pokud město vloží majetek do VaKu, tak se o něj stará on a ne Hodonín. Nákup akcí od Lužic by pro nás byly vyhozené peníze,“ řekla Gajošová.

Jenže k jedné problematice, jejíž projednání musí předcházet červnové valné hromadě, naráz pro zastupitele přibyly ještě další tři, ať už z řad koalice, nebo opozice. Mezi nimi je i prodej budovy, kde ještě v loni sídlily dva obory základní umělecké školy. Vítěz elektronické dražby za ně nabízí více než šest milionů korun, jenže někteří zastupitelé by raději dům nechali městu. „Nechal jsem podklady po zastupitele doplnit o vyjádření vedoucích odborů, kteří byli v pracovní komise a rozhodli, že budova půjde k prodeji,“ uvedl místostarosta a garant majetkového odboru Vítězslav Krabička.

Zastupitelé také musejí projednat zrušení obecně závazné vyhlášky regulující hazard, která umožňuje další existenci jen kasínům a znamená konec pro herny. „Myslím, že tato vyhláška je nespravedlivá. Připadá mi podezřelé, že vybrali jen kasina, což může v mnoha lidech vyvolávat pocit korupčního prostředí, a to není dobře,“ řekla opoziční předkladatelka Terézia Mlýnková Išková.

Navíc budou volení zástupci znovu hlasovat o pojmenování nové ulice ve velkých kasárnách.