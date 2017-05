Mimořádný úspěch. Benefice pro nemocného chlapce vynesla desetitisíce

Hodonín – Třináct tisíc korun zaplatil zájemce za batoh olympijského medailisty Vítězslava Veselého z olympijské kolekce z Ria 2016. Získal ho na benefiční aukci, jejímž cílem bylo pomoci sedmiletému Petru Holínkovi z Hodonína, který trpí vážnou chorobou.

V hodonínské Vile Kateřině se sešlo na tři desítky dražitelů. „V přátelské a uvolněné atmosféře se postupně vydražilo všech šestadvacet exponátů za více než sto tisíc korun. Dalších téměř pětatřicet tisíc pak vynesl přímý prodej předmětů, kterých se díky štědrosti mnoha dárců sešlo víc, než mohlo být draženo,“ uvedl za organizátory benefice Jakub Ambrozek.

Úspěšné byly i další sportovní předměty, například hraná hokejka podepsaná hráči z české hokejové reprezentace do dvaceti let, dres Ondřeje Mazucha, Milana Baroše či Michala Kempného. „Za částky od tří do sedmi tisíc se také vydražily tři obrazy Petříka, což z něj činí jednoho z nejlépe vydělávajících umělců v jeho věku,“ doplnil Ambrozek.

Vybranou částku z aukce navíc ještě navýší Nadace VIA díky programu Dobro-druzi. Šlo v podstatě o první veřejnou dobročinnou aktivitu komunity Jdu v tom s Tebou. Její zakladatel je Petrův bratr Martin Holinka. „Za úspěch musíme velmi poděkovat více než desítce zapojených dobrovolníků, všem dárcům dražených předmětů, licitátorovi Pavlu Geherovi, poskytovateli dražebních prostor Monice Spurné, zapůjčiteli technického zajištění Domu kultury Hodonín, Nadaci VIA, Nadaci Karla Janečka a všem dražitelům,“ vyjmenoval Holinka.

Petr už v sedmi měsících začal být pozadu za svými vrstevníky. Chodil proto na rehabilitace. Po řadě vyšetření mu lékaři po čase odhalili nevyléčitelnou Duchennovu svalovou dystrofii. Jedná se o smrtelné onemocnění projevující se postupnou svalovou ochablostí. „Petřík nezvládá chůzi do schodů, do kopce, nemůže skákat, běhat ani jezdit na kole. Často se sám nepostaví, neobstará si osobní hygienu, potřebuje pomoc s oblékáním a také často padá,“ popsal Ambrozek.