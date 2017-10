Moravané si do čela zvolili Dohnala. Na sjezdu podpořili také katalánský lid

Jižní Morava – Zápach z kouře, který se line v topné sezoně z komínů rodinných domů, pravidelně vadí Petru Maradovi z Mikulčic na Hodonínsku. „Lidé pálí i to, co nemají a kouř pak znečišťuje ovzduší. Může to být i tím, že přikládají pogumované letáky,“ uvažoval Marada. Nejmenší zábrany ve výběru otopu přisoudil důchodcům. Sáhnou podle něj i po PET lahvích.