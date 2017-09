Multifunkční park poslouží na svatby, pohřby i koncerty. Vzniknout má do roka

Prušánky /VIZUALIZACE/ – V Prušánkách brzy začne výstavba multifunkčního parku za tamním kostelem vedle hřbitova. „V září mají dělníci začít stavět a do roka od zahájení prací má areál stát. Tento rok do něj můžeme investovat kolem pěti a půl milionu korun z rozpočtu,“ uvedl starosta Lubomír Zahradník s tím, že nyní se hlásí do konkurzu firmy, které mají o zakázku zájem.

4 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE V Prušánkách brzy začne výstavba multifunkčního parku za tamním kostelem vedle hřbitova. Součást areálu bude přístřešek, který poslouží při kulturních akcích, pohřbech nebo svatbách.Foto: OÚ Prušánky

Součást areálu bude přístřešek, který poslouží při kulturních akcích, pohřbech nebo svatbách. „Park bude vhodný k malým nebo větším koncertům s posezením. Dál tam bude plácek třeba pro letní kino,“ dodal Zahradník. Hlavní cíl je podle starosty udělat z areálu příjemné místo. Záměr se líbí například členovi cimbálové muziky Verbuňk Aleši Juráčkovi. „Jsem rád, že zde bude hezké prostranství, kde si můžeme zahrát. Věřím, že se tím místo zvelebí,“ sdělil Juráček. Podle něj areál využijí i žáci prušánecké hudební školy. RADIM KŘÍŽ

Autor: Redakce