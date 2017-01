Myslivci zahájili plesovou sezonu. Vrcholem večera byla dražba laně

Kyjov /FOTOGALERIE/ – Ve znamení tance se nesl tento víkend v Kyjově. V sobotu totiž zahájil plesovou sezonu už počtrnácté tradiční myslivecký ples. „Důvodem je čerstvost zvěře. Ta se totiž smí lovit do jednatřicátého prosince," zdůvodnil finanční hospodář pořádajícího Mysliveckého spolku Hubert Kostelec Petr Michalčík.

Kvůli jedinečnosti plesu ho už počtvrté po sobě navštívila také pětadvacetiletá rodačka z Kyjova Dagmar Růžičková. „Na žádný jiný bál už nechodím. Tady se mi líbí nejvíc. Sejde se nás tu parta až třiceti lidí, zatancujeme si, pobavíme se a zúčastníme se tomboly. Ta je tu skvělá," vysvětlila Růžičková.

Ta dále svěřila, že předloni na plese vyhrála sele na gril a v loňském roce dokonce srnku. A i letos bylo v tombole nejen na co se dívat, ale především co vyhrát. Kromě širokého výběru vín a různých věcí do domácnosti přes množství spárkaté zvěře. Možná proto se krátce po zahájení v osm hodin večer utvořily obrovské fronty na lístky. „Vrcholem večera bude dražba laně jelena evropského," vyzdvihl předseda mysliveckého spolku Jiří Otáhal.

Komu při tancování za hudebního doprovodu brněnské kapely Panorama Band vyhládlo, mohl si jít vybrat až z patnácti zvěřinových specialit. „Přikláníme se spíše k hotovým jídlům, protože zvěřina je tužší. Když je maso dobře propečené, třeba jako u srnčího na smetaně, je pak krásně měkké," doporučil Michalčík. Zároveň se také s předsedou shodli, že nejlepší guláš je právě ze srnčího masa. Sobotní večer si ale pochutnali na bažantovi. Myslivecký ples v Kyjově je po tom městském druhý nejnavštěvovanější a každý rok se na něj přijde pobavit přes tři sta padesát návštěvníků.