Na veselském koupališti vznikne 35 parkovacích míst. Pak přijde řada na Komár

Brno – Hokejová Liga mistrů se chce postupně přiblížit fotbalové, zatím se jí to příliš nedaří. Ne všechny evropské kluby v ní vidí atraktivitu, uvažují spíš nad problémy. Do příštího ročníku se kvalifikoval i mistr české extraligy brněnská Kometa. „Je to jasně dané z rozhodnutí Asociace profesionálních klubů a svazu. Nic nebudeme bojkotovat, respektujeme to," říká majitel a kouč Komety Libor Zábranský.