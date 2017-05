Někteří sadaři jsou bez ovoce, bědují i vinaři. Škody přesáhnou miliardu, tvrdí

Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – Sadaři a vinaři vyčíslili škody po jarních mrazech. Škody jdou do miliard. Nejhůře dopadly meruňky a vinice na Znojemsku.

Letos sklízet ovoce nebudeme. Tak okomentoval situaci ve svých meruňkových sadech po jarních mrazech Jan Krejčiřík z Velkých Pavlovic na Břeclavsku. „Po dubnových mrazech nám ještě něco zůstalo, byla by z toho slabší sklizeň, ale další z desátého května zničily i zbytek. Letos bylo špatné, že mrzlo ve dvou fázích,“ shrnul Krejčiřík.

Podobné škody mají pěstitelé na Znojemsku. „Poškození u meruněk je pětadevadesát, devětadevadesát, někde i sto procent. Asi z poloviny pomrzly třešně a slivoně. Zejména pravé švestky jsou takřka bez plodů,“ připustil ovocnář Jaromír Čepička.

Právě ovocné porosty na Břeclavsku a Znojemsku dopadly nejhůř. Stromy tam totiž vykvetou nejdřív. Podle vyjádření ovocnářské unie dosahují škody způsobené letošními jarními mrazy v České republice téměř půl miliardy korun.

Kvůli počasí sadaři přijdou podle odhadů o dvaačtyřicet tisíc tun ovoce. „Mrazy nejvíc ublížily jabloním, kde bude produkce nižší o třicet tisíc tun. Procentuálně bude největší propad meruněk a broskví. Úroda bude asi jen dvacet procent,“ vypočítal předseda unie Martin Ludvík. Naprostá většina broskvoní a meruněk roste právě na jihu Moravy.

Nejhorší prognózy se nakonec nenaplnily u pěstitele Miroslava Vaculíka z Vřesovic na Hodonínsku. „Vypadalo to mizerně, ale nakonec třicet, čtyřicet procent meruněk bude. Hůř dopadly švestky. Osmdesát procent zmizelo," spočítal muž.

Ještě horší škody po mrazech ohlásili vinaři. Na neprodaném víně ročníku 2017 činí podle prohlášení Svazu vinařů odhadem miliardu a dvě stě tisíc korun. Přitom po dubnových mrazech to bylo půl miliardy. Úhrnná škoda na nesklizených hroznech obnáší 450 milionů korun.

Nejvíc mráz řádil ve znojemské podoblasti, škody jsou tam osmatřicet procent. „Rozsah je u nás mezi dvaceti a třiceti procenty. Spíš nás postihly květnové mrazy, dubnové téměř vůbec,“ zmínil třeba Daniel Smola z Vinařství Lahofer z Dobšic na Znojemsku.

Petr Marada z Mikulčic na Hodonínsku má vinice v Lužicích, Josefově a Mikulčicích. Nejhůř dopadly ty v Lužicích. „Poškozených je takových osmdesát procent, ale loni to bylo devadesát,“ porovnal pěstitel.

Škody sčítají i jinde. „Někde jsou vinohrady zasažené z deseti procent, jinde i z osmdesáti. V průměru je to nejméně polovina. Škodu na víně odhaduji na čtyři sta tisíc korun,“ vyčíslil vinař Pavel Košulič z Hustopečí na Břeclavsku.

A to ještě stejně jako někteří jiní bránil své vinice před mrazy pálením dřevěné štěpky. Podle jeho slov to pomohlo. Jako ještě účinnější se ukázaly protimrazové svíce. „Požadujeme vytvořit speciální program na neinvestiční dotaci na nákup mazutových či parafínových svící,“ navrhl prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.

Letošní mrazy a menší úroda se mohou projevit i na navýšení cen hroznů. „Můžou stoupnout v průměru až na dvacet korun za kilogram hroznů,“ dodal.

Strach ze zdražení vína má například Jakub Hemza z Velkých Bílovic na Břeclavsku. „Kdyby stála láhev dobrého vína do dvou set korun, tak to ještě jde, vyšší cena už by byla moc," reagoval Hemza.

Škody po jarních mrazech:

• Poškození vinic v podoblastech:

znojemská: 38 %, slovácká: 34 %, velkopavlovická: 29 %, mikulovská: 19 %

• Škoda na nesklizených hroznech: 450 milionů korun

• Škoda na neprodaném víně ročníku 2017: 1,2 miliardy Kč

• Odhad poklesu produkce ovoce: 25 %

• Množství zničeného ovoce: asi 42 tisíc tun, v hodnotě skoro 0,5 miliardy Kč

Šéf ovocnářů Martin Ludvík ujišťuje: Ovoce nezdraží

Jižní Morava – Ovocnáři hlásí po jarních mrazech velké škody, na cenu ovoce to však mít vliv nebude. Předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík k tomu říká: „Nehraje roli, jestli něco sklidíme nebo ne.“



Budou škody větší než loni?

Myslíme si, že ano. U jablek budou asi srovnatelné, ale určitě budou větší u peckovin. Loni sice mrazy poškodily meruňky a broskve, ale třeba v takové míře nepomrzly třešně. Kdyby nepřišel mráz desátého května, úroda by nebyla tak významně poškozená. Na Moravě už byly stromy po odkvětu.

Máte už slíbenou podporu z ministerstva zemědělství jako loni?

Je to věcí jednání. Ovšem ministr zemědělství Marian Jurečka veřejně prohlásil, že je ochotný o tom jednat.

Podraží ovoce?

Určitě ne, naopak cena je nižší. Teď jsem procházel obchodní řetězce a meruňky tam stojí od čtyřiceti do padesáti korun za kilo. Devadesát procent meruněk a broskví se k nám dováží. Nehraje roli, jestli něco sklidíme.