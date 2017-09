Nemocnice v Kyjově zvažuje lékárenskou pohotovost

Čejkovice /ROZHOVOR/ – Na sedmi tisících čtyři sta kilometrech se zastavil tachometr kola Pavla Novotného, když se v pátek v podvečer vrátil domů do Čejkovic. Na pouti na staré libertě z osmdesátých let minulého století projel Německo, Dánsko, Švédsko, aby dojel do cíle cesty na severu Norska na Nordkapp. Poté se přes Finsko, Pobaltí a Polsko vrátil do rodné vinařské obce na jihu Moravy. Před radnicí na něj čekalo krásné přijetí se sloganem Mucho vítej, napsaným na tělech jako kamarádů a kamarádek.