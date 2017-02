Neobvyklá proměna. Zamrzlé meandry řeky Moravy vytvářejí unikátní scenérii

Strážnice - Meandry Moravy u Strážnice na Hodonínsku jsou vzácností, které turisté nikde jinde v republice nenajdou. Největší moravská řeka ubíhá na několika kilometrech v přirozeném korytě. Tok je to pěkně živý, což lze poznat také v zimě. Obvykle mrazům odolává, ale jednou za několik let řeka přece jen zamrzne. To se stalo i letos.

Fotogalerie 13 fotografií Přirozené koryto největší jihomoravské řeky jednou za několik let zamrzne. U Strážnice je pak k vidění jedinečná proměna – objeví se pozoruhodné a originální ledové útvary.Foto: Jiří Sladký, Jiří Sladký jr.

Zachytit jedinečnou scenérii vytvořeného ledového království se vydal fotograf, přírodovědec a publicista z Hodonína Jiří Sladký. „Řeka se opevnila silným ledem, navíc se sněhem na povrchu. I když letošní leden nepatřil na jihu Moravy k těm historicky nejstudenějším, stabilní mráz se postaral o neobvyklou proměnu,“ poukazuje za zajímavost, která se zase tak často nevidí, Sladký. Led se podle něj vytvořil nejen mezi rovnými břehy, ale také v zákrutech meandrů. Až na nepatrná místa, kde bývá proud nejrychlejší. „Naposledy se to přihodilo v roce 2012. Originální, skoro arktické scény s celou škálou pozoruhodných ledových tvarů ale dlouho nevydrží a na další takové si budeme muset počkat. Možná pět, možná deset let,“ upozorňuje fotograf. Mrazy totiž na několik dnů ustaly a se stoupající hladinou po tajícím sněhu led ztrácí pevnost. I když zase začalo mrznout, tak silná zima jako v lednu se v nejbližších týdnech asi nevrátí. Pokud by se někdo chtěl na meandry zajít podívat, měl by si raději dávat pozor. „Projít po nich bezpečně se už jako za těch nejmrazivějších dnů nedá. Zato je možné vyhlížet ledochod. Krátký čas, kdy se zátka nad řekou rozpadne na malé kry, dá se do pohybu a udělá tečku za zamrzlými meandry. Jestli k tomu dojde postupně, nebo náhle při rychlém nástupu jarních dní, lze zatím jenom hádat,“ dodává Sladký.

Autor: Jiří Kosík