Nová atrakce u Baťova kanálu? Ve Veselí uvažují o minigolfu

Veselí nad Moravou – Až donedávna se tam proháněli jezdci na speciálních kolech, kopce a překážky možná nahradí uhlazená rovina a jamky na míčky. Ve Veselí se řeší budoucí využití areálu bývalého biketrial parku u Baťova kanálu. Dvě poradní komise doporučily, aby v místě vyrostlo hřiště na minigolf a pétanque. „Zadali jsme vypracování studie, co by to obnášelo,“ řekl místostarosta Petr Kolář.

Přímo v pasáži obchodního centra vznikl minigolfový green.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Mezi návrhy se ale objevilo i to, že by se v sousedství skateparku a přístavu mohlo postavit zastřešené dětské hřiště. Jenže takový záměr naráží na problémy s vlastnictvím parcely. „Přibližně polovina totiž není města, ale neznámých vlastníků. Je proto velice problematické tam umístit jakoukoliv stavbu,“ upozornil místostarosta. Podle předsedy komise cestovního ruchu Vojtěcha Bártka se proto veškeré úvahy odvíjely právě od této překážky. „Můžeme se bavit o tom, jestli je minigolf úplně to nejdůležitější, co nám ve městě chybí, nebo nechybí. Hledáme něco s co nejmenším zásahem. Stanoviště minigolfu jsou mobilní, nejsou pevně svázány se zemí. Plocha na pétanque je v podstatě jen upravené místo,“ vysvětlil Bártek. Náklady by pak nemusely být tak vysoké. „Mluvilo se i o sněžném kopci, nejsme si ale úplně jistí, jak moc by byl využívaný. Připadalo nám vhodnější přihlédnout spíše k cestovnímu ruchu,“ podotkl předseda sportovní komise Václav Urbančík. ČTĚTE TAKÉ: Obce žádají více než 21 milionů. Na hřiště i tělocvičnu Minigolf představuje hlavně letní zábavu, která vyžaduje jen pevné nervy a zručnost. Lidé na něj mohou narazit například na koupalištích nebo ve výletních areálech. „Naposled jsem minigolf hrál v Luhačovicích. Je to takový oddechový sport, u kterého se člověk nenadře. Pro rodinu s dětmi ideální a bezpečná zábava,“ řekl například Zbyněk Kordula z Dubňan. Už léta míčky po připravených drahách pálí nejenom hosté Bukovanského mlýna v prostředí terasovité zahrady. „Návštěvnost máme dobrou, lidi minigolf baví. Samozřejmě, jelikož jde o venkovní sport, záleží na počasí,“ sdělila vedoucí recepce mlýna Eva Zemčíková. Dospělí tam za hodinu hry zaplatí 40 korun, celá rodina stokorunu. „Nabízíme také exkluzivní pronájem, který využívají například školy nebo firmy. Za tisíc korun mají celé hřiště včetně vybavení k dispozici jen pro sebe,“ přiblížila vedoucí. Miniaturní verze golfu se ale hraje také profesionálně, má i své mistrovství. „Baví mě, že jsem na čerstvém vzduchu s kamarády. Člověk zapojuje hlavu, aby věděl, jak zahrát jamku na co nejméně úderů,“ uvedla hráčka klubu MGC 90 Brno Kateřina Tietzová. Kolář předpokládá, že minigolf může zajímavě rozšířit již nabízené služby u přístavu, jako je lezecká stěna, lanové centrum nebo skatepark. „Sloužil by nejenom Veselanům, ale i třeba návštěvníkům Baťova kanálu,“ doplnil místostarosta s tím, že pokud by některý z návrhů vycházel přijatelně pro „profesionální“ parametry hřiště, může jít město i touto cestou. V budoucnu by pak třeba mohl vzniknout minigolfový oddíl.

Autor: Jiří Kosík