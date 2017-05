Nová lázeňská sezona na jihu Moravy začala. Hodonín očekává desítky tisíc lidí

Jižní Morava – Stupeň devět a tedy nejvyšší riziko situace, že se člověk setká v přírodě s klíšťaty. To je aktuální upozornění hygieniků a pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu, které zveřejnili na svých internetových stránkách.Stupeň devět z desetistupňové škály platí už od pátku a potrvá nejméně do pondělka. „Lidem, kteří se vydají do volné přírody doporučujeme použít repelent. Neměli by vstupovat volně do listnatých a smíšených lesů, pohyb pouze po zpevněných cestách. Večer a ráno je vhodná prohlídka těla, případně odstranění klíšťat," informovali pracovníci hydrometeorologického ústavu na svém webu.