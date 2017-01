Novoroční čtyřlístek přinesl rekordy. 286 turistů vybralo přes osm tisíc korun

Vřesovice – Nová soutěž O zlatého turistu 2017–2021 začala skvěle. Čtrnáctý ročník Novoročního čtyřlístku přinesl hned dva rekordy. Tradičního pochodu Vřesovicemi a nejbližším okolím se v neděli prvního ledna zúčastnilo 286 mužů, žen a dětí, což je nejvíc v historii akce. Milovníci pohybu a přírody navíc ve veřejné sbírce Klubu českých turistů na podporu zdravotně hendikepovaných spoluobčanů vybrali 8 455 korun. Tak štědří nikdy předtím nebyli.

Tradičního pochodu Vřesovicemi a nejbližším okolím se v neděli 1. ledna zúčastnilo 286 mužů, žen a dětí, což je nejvíc v historii akce. Foto: archiv KČT Vřesovice

Pořadatelé z Vřesovic byli náramně spokojení. „Bylo to opravdu kouzelné. Jinovatka se na stromech a keřích krásně držela. I když mrzlo, nikomu to vůbec nevadilo. Delší trasa vedla až do lesa, takže lidé se kochali krásami přírody a udělali něco pro své zdraví. Turisté si připsali první bod do nové soutěže, uvítali nový rok 2017, popřáli si hlavně hodně zdraví a někteří si dali i štamrli," uvedl nadšený předseda KČT Vřesovice a hlavní organizátor novoroční akce Miroslav Vaculík.

Ten společně s kolegy a kamarády opět po roce připravil pro účastníky dvě trasy. Kratší, pětikilometrovou absolvovalo 128 výletníků, delší, sedmikilometrovou, zvládlo 158 milovníků pohybu a přírody.

Celkem se Vřesovicemi a okolím prošlo 286 turistů z dvaapadesáti obcí a měst. „Je to největší účast za čtrnáct let, kdy tuto nádhernou akci pořádáme," pochvaluje si Vaculík. Nejpočetnější výpravy byly z Kyjova, Vřesovic, Bučovic, Žeravic a Labut. „Přišli hlavně lidé z našeho regionu, ale do Vřesovic dorazili také turisté z Kladna, Trutnova, Vsetína nebo slovenské Brezové pod Bradlom," hlásil Vaculík. Organizátoři znovu lákali turisty na čtyři novoroční skutky. „Jdi na Nový rok na výlet, pozvi někoho ze svého okolí, poznej kus přírody a přispěj potřebným," připomíná Vaculík.

Další rekord přinesla veřejná sbírka Klubu českých turistů na podporu zdravotně hendikepovaných spoluobčanů. Na Novoročním čtyřlístku okolo Vřesovic se vybralo 8 455 korun. „Lidé byli opravdu nesmírně štědří," ocenil Vaculík.

Prezentace i cíl byli v hostinci Ozdravovna u Sirotků ve Vřesovicích, turistické kontroly byly letos umístěny v Podhoří a nad Josefínským dvorem. Všichni účastníci obdrželi v cíli hezký odznak čtyřlístku, pamětní list a malý kalendář. Účast na akci se všem započítává do nové soutěže O zlatého turistu 2017–2021. Příští akcí vřesovických turistů je pochod Zimní přírodou, který se koná v sobotu 4. března.