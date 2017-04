Novotný na libertě mění směr. Míří na sever Norska

Čejkovice – Loni zdolal na čtyřicet let starém kole značky Liberta náročnou cestu z Čejkovic pod nejvyšší vrchol západní Evropy Mont Blanc. Pro letošní rok si chce Pavel Novotný ukrojit ještě silnější krajíc. Došlapat až k břehu Severního ledového oceánu do norského Nordkappu.

Cestovatel na libertě Pavel Novotný z Čejkovic.Foto: Deník / Turek Petr

„Když jsem se loni vrátil, tak jsem neměl zrovna náladu na další delší cestu. Ale oslovila mě krásná příroda severu Norska, vzdálenost a také minimum měst,“ přibližuje svůj nový výběr jednadvacetiletý cestovatel.

Na pouť na sever evropského kontinentu chce vyrazit koncem června. „Myslím si, že to bude tak na dva a půl až tři měsíce. Čekalo by mě totiž osm až devět tisíc kilometrů,“ upozorňuje Novotný.

Rozhodně se nechystá, že by pak ze severního cípu Evropy jel stejnou cestou, jakou se vydá tam. Z Čejkovic se chce nejdříve dostat do Německa a pak zvažuje dvě možnosti pro pokračování. Buď z Německa trajektem do Švédska a pak na kole dále do Norska, nebo na libertě až do Dánska a následně trajektem do Norska.

Na zpáteční cestě by rád čejkovický rodák poznal Finsko, odkud by se trajektem přeplavil do estonské metropole Talinu, dál by přes Pobaltí a Polsko došlapal až domů. I když má být letošní pouť ještě náročnější než loňská, chce Čejkovjan trochu odlehčit. „Nebudu brát přívěsný vozík, chci totiž být o něco mobilnější. Kdyby se totiž něco přihodilo, tak samotné kolo lze rozložit a poslat poštou domů,“ říká Pavel.

Zato tentokrát zainvestuje do kvalitnějších plášťů i ráfků. „Loni jsem měl totiž jedenáct defektů a praskly mi dvě špice, tyto nepříjemnosti bych chtěl tentokrát minimalizovat,“ dodává Novotný. Ten si v předchozích letech projel i Pobaltí, Slovensko a část Ukrajiny.