Nový postup třídění: na poplatcích za odpad lidé ušetří i víc než polovinu

Hovorany, Milotice – Jindřich Grufík z Milotic nový systém nakládání s odpady, který obec k prvnímu lednu tohoto roku zavedla, chválí jako posun vpřed. Zároveň ale dodává, že by třídil i bez něj. „Pro člověka, který třídil předtím, je to jenom bonus. Nedávno jsem ale nahlížel do systému a neměl jsem tam zaznamenaný veškerý odpad," zhodnotil Grufík. Inteligentní systém nakládání s odpady zavádí evidenci toho tříděného, díky kterému mohou obyvatelé ušetřit na poplatcích.

dnes 05:56 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Alena Grycová

„Některé rodiny třídí tak poctivě, že by se dostaly na padesát korun za osobu na rok. Rozhodli jsme se, že zatím nejvyšší možnou slevu zastropujeme, stejně tak jako maximální cenu za odvoz," řekl hovoranský starosta Josef Grmolec. Nový přístup třídění odpadů zavedly na Hodonínsku jen dvě obce, kromě Milotic právě i v Hovoranech. Systém funguje tak, že domácnosti své smetí roztřídí a vloží do igelitových pytlů, popelnic či kontejnerů, které jsou opatřené čárkovým kódem. Popeláři v den svozu toto označení načtou. Informace následně putují na online účty domácností. Ty za správné třídění obdrží takzvané ekobody. Podle toho, kolik jich získají, o tolik se jim sníží poplatky za odpad v následujícím ro­ce. Spolu s autorem systému už v obou obcích vyhodnotili první období. Na základě výsledků také radnice vydaly i vyhlášky upravující poplatky za odpad pro příští rok. Milotičtí za rok 2016 platili pět set korun na hlavu. Od příštího roku by jim poplatky mohly klesnout až ke sto padesáti korunám. Pro čtyřčlennou rodinu to znamená roční úsporu až čtrnáct set korun. Hovoranští letos odváděli do obecní pokladny jenom čtyři stokoruny, od prvního ledna ale v obci bude platit stejné pravidlo jako v Miloticích – kdo netřídí, zaplatí pětistovku, kdo odpadky pečlivě separuje, může se dostat ročně až na částku sto padesát korun. Motivací pro zapojení se do systému, který je zatím dobrovolný, je i to, že stačí vytřídit jen zlomek nepotřebných zbytků a stokoruna z ceny na osobu jde dolů. V Miloticích i Hovoranech se zapojilo přes osmdesát procent obyvatel. Poplatky na rok 2017 vychází z třídění za rok 2016. Kdo se rozhodne zapojit do systému až nyní, pozná výhody až na poplatcích pro rok 2018. „Díky letošní příznivější bilanci si může obec dovolit rozdělit částku dvě stě tisíc korun, aniž by to zatížilo obecní rozpočet," uvedl milotický starosta Josef Levek. Dvě stě tisíc korun rozdělí podle získaných ekobodů, na jeden připadá osm korun a třicet haléřů. V Hovoranech má jeden ekobod hodnotu deset korun. Obec podle Radka Staňky z Uherčic na Břeclavsku, který systém vymyslel, předvedla i slušný výkon v porovnání s jinými, kde je tento režim zavedený již několik let. Objevují se ale i nedostatky. Na jeden upozornila Radka Kutilová z Milotic. „Zpočátku jsme se do systému zapojili, ale postupem času, když jsme zjistili podrobnosti, tak nás to trochu zklamalo. Člověk nemůže ovlivnit, jestli nějaký kolemjdoucí nehodí do popelnice jakýkoliv jiný, netříděný odpad," řekla Kutilová, která s rodinou třídí i nezávisle na systému.

Autor: Roman Dolejský