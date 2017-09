O malé tamaríny se v hodonínské zoo starají sourozenci

Hodonín – Patří mezi kriticky ohrožené druhy. Jejich typický znak jsou zlatavé tlapky. Dvě nová mláďata tamarína žlutorukého dělají v těchto dnech radost návštěvníkům Zoo Hodonín. „Dvojice mláďat se má čile k světu, jejich rodiče se o ně vzorně starají a s péčí pomáhají i další členové rodiny,“ uvedla mluvčí zahrady Iva Uhrová.

Tamarín žlutoruký. Ilustrační fotoFoto: Roman Kočí

Nyní je tak lidé mohou nejčastěji spatřit, jak se vozí na zádech svého otce, dědečka nebo starších sourozenců, kteří záhy po porodu přejímají hlavní péči o potomky. „Největší chůva ve skupině je dědeček. Do nošení se ale zapojují také starší sourozenci, což je důležité pro jejich budoucí vývoj. Získají tak zkušenosti, které se jim mohou hodit,“ sdělila ošetřovatelka Jitka Ebertová. O tamaríny se stará už od doby, co je začala zoo chovat, tedy od roku 2005. „První léta se odchovy příliš nedařily. Změnilo se to až po výměně chovného páru a upravení krmiva a doplňků stravy,“ řekla ošetřovatelka.



Opičky přivedla na svět devítiletá samička, která má za sebou už patnáct porodů. Ve volné přírodě se tamarín žlutoruký vyskytuje v pralesích Amazonie.