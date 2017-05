OBRAZEM: Na Horňácku kralovaly Hakalíkovy klobásy. Titul má Gaston

Slavkov u Brna /CO SOUSED, TO REKORDMAN/ – Psal se rok 2003, když byl Ivan Křivánek ze Slavkova u Brna jako manažer velocipedisty Josefa Zimovčáka na mistrovství světa velocipedů v Belgii. Do finále tehdy nastoupily i čtyři drezíny. „Jeden závodník ji zlomil, druhý havaroval a do cíle tak dojeli jen dva. Říkal jsem si: Kdybych tady byl, budu třetí," vzpomíná Křivánek na své první setkání s takzvanými běhacími koly. Dnes se s drezínou účastní závodů i spanilých jízd. Držiteli několika rekordů je věnovaný první díl seriálu Deníku Rovnost Co soused, to rekordman.