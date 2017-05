OBRAZEM: Věřící vítá papež. U bukovanské kaple

Bukovany – Znovu uctili svatého Jana Pavla II. Okolí kaple zasvěcené tomuto papeži, která v Bukovanech na Hodonínsku stojí od října 2013, nyní zdobí také jeho socha.

Podstavec nese latinské heslo Totus tuus, které si právě Svatý otec vzal za své jako projev mariánské úcty. V překladu znamená Celý Tvůj. Nedělnímu žehnání sochy, kterému předcházela mše svatá, se ujal arcibiskup olomoucký Jan Graubner.

Autorem díla je akademický sochař Radim Hanke ze Zlína. „Když zvednete oči a podíváte se nahoru do tváře sochy, je to, jako by se na vás díval přímo Jan Pavel druhý," řekla dojatě směrem k sochaři žena, která se u díla zastavila. „Pro takové chvilky sochy dělám," konstatoval s vděčností Hanke.

V Bukovanech se nedávno podařilo dokončit také projekt Srdce obce. Jedná se o úpravu obecního prostoru, který nyní s kaplí tvoří klidové místo.

