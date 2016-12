Oceněný historik píše na webové stránky dějiny Sokola. Ve dvaaosmdesáti letech

Kyjov – Nejvyšší řád Českého svazu bojovníků za svobodu přijal v pátek večer z rukou předsedy okresního sdružení Miroslava Běťáka. Laureátem Pamětní medaile I. stupně je hodonínský historik Miloš Hynek, který se věnoval například dějinám odbojové organizace Obrana národa. „Nečekal jsem tuto poctu," říká skromně dvaaosmdesátiletý muž, který vstoupil do organizace už v sedmdesátých letech. Tedy ještě do Československého svazu protifašistických bojovníků.

Hodonínská okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu oceňovala pod kyjovskou radnicí.Foto: DENÍK/Petr Turek

S bojem proti nacismu se ale nesetkal až coby vystudovaný historik, ale mnohem dříve. Doma v rodině. Oba rodiče, lékaři, se totiž už na začátku okupace Čech a Moravy postavili proti agresorům.

Stali se členy nekomunistické odbojové organizace, Obrany národa. „Matka to odnesla nejvíc, protože otce ještě stihli varovat. I když se mu nepodařilo utéct za hranice a byl vězněn v Maďarsku, tak se mu následně podařilo skrývat až do osvobození," připomíná otcovy osudy.

Rány okupačního režimu ještě silněji tak dopadly na maminku. Tu zatklo gestapo v akci E, která postihla především nejbližší příbuzné těch, kteří emigrovali a byli podezřelí, že vstoupili do zahraničních vojenských jednotek. Martu Hynkovou uvěznili v internačním táboře ve Svatobořicích, odkud ji věznitelé převezli do brněnského Cejlu, saských Drážďan, pak do koncentračního tábora Ravensbrück a nakonec do pobočky Grünebergu.

Vrátila se s těžce podlomeným zdravím. „Dostala se sice z toho, ale oba rodiče měli trvalé zdravotní následky," doplňuje Miloš Hynek.

Kromě toho, že se dlouhodobě věnoval mapování odboje a česko-slovenské vzájemnosti, tak ani po osmdesátce badatelsky nelení. „Aby také mladí lidé poznali historii Sokola, tak ji zpracovávám na naše webové stránky. Například osmého října 1941 mělo masové zatýkání přikázané Heydrichem hodně obětí právě v řadách hodonínského Sokola," říká stále aktivní sokol a bývalý kronikář města.