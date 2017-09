Oprava kanalizace ve Vlkoši trápí řidiče. V kolonách stává i přes šedesát aut

Vlkoš - Prach, hluk a dlouhé kolony. Řidiči projíždějící Vlkošem mají nervy na prasknutí. Od března se tam buduje kanalizace a dopravu řídí semafory. „Často se mezi ně nevejdou auta. Když jede sanitka, není kam uhnout,“ řekl například řidič náklaďáku Milan Langer.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Na hlavním průtahu I/54 je ze strany od Kyjova první semafor u značky obce a druhý v křižovatce na Skoronice. V opačném směru je při vjezdu do Vlkoše od Vracova a druhý u mostu. Kromě toho situaci komplikuje uzavírka silnice mezi Kyjovem, Miloticemi a Ratíškovicemi. Uzavřená byla ještě donedávna i cesta na Kelčany. „Kdo tyto opravy plánoval, to bohužel nedomyslel,“ dodal Langer.

S nižšími tržbami, prachem a nepořádkem se potýká vedoucí obchodu s potravinami u křižovatky Josef Jež. „Zákazníci se k nám nemají jak dostat, přejít silnici je dost komplikované, zaparkovat téměř nemožné, protože zde stojí náklaďáky,“ řekl vedoucí obchodu.

Myslí si, že by bylo lepší kanalizaci stavět postupně, než rozkopat celou vesnici. „Žádali jsme celkové uzavření silnice. Nebylo nám vyhověno kvůli tomu, že dopravu nelze vést jinudy,“ informoval stavbyvedoucí ze společnosti Mertastav Radek Slavětinský.

O vybudování kanalizace se v obci mluví už pětadvacet let. Průtah vesnicí je dlouhý asi dva a půl kilometru. „Běžné zdržení je kratší než televizní reklama v hlavním vysílacím čase. Problémy vznikají především proto, že řidiči nerespektují dopravní značení, které je podle schváleného projektu,“ řekl místostarosta Jiří Flora.

Podle něj v jednom směru za den projede asi šest a půl tisíce aut. Lenka Kosíková z Vlkoše napočítala okolo třetí hodiny odpoledne kolonu zhruba čtyřiašedesáti vozů. „Po vesnici je kvůli tomu nepořádek, všude se válí lahve,“ povzdechla si.

Částečnou úlevu by mohlo přinést otevření silnice druhé třídy číslo 432 mezi Ratíškovicemi, Miloticemi a Kyjovem, kde uzavírka začala 29. května. „Potrvá do poloviny září,“ sdělil vedoucí technicko správního úseku hodonínské oblasti krajských silničářů Libor Olšák. Podle Flory má být stavba kanalizace hotová do konce října.